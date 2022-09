Ginásio de Esportes de Sertaneja passa por ampla reforma

Depois de muitos anos, o Ginásio de Esportes de Sertaneja está passando por uma ampla reforma. Alguns meses atrás foi concluído o problema de goteiras na cobertura, com a aplicação de uma manta aluminizada em todo telhado. Com isso, além de contribuir para um clima mais ameno no interior, em dias de sol, na época de chuva, o problema das goteiras estará solucionado.

O trabalho foi executa com recursos próprios do município. Também está sendo refeito o piso da quadra. A base está sendo feita com concreto polido, com 720 m2 e receberá a aplicação de um piso especial, com demarcações para o futsal, basquete e vôlei. A pintura da quadra será feita com uma tinta própria de alta resistência, com todas as demarcações das faixas de jogo.

Também está sendo readequado o guarda corpo (proteção) em toda extensão da quadra, para atender as normas técnicas do Corpo de Bombeiros, de acordo com o projeto aprovado por eles.

Está sendo realizado um trabalho de nova drenagem, já que, no passado, havia uma drenagem obstruída, que causava o retorno da água na quadra. Agora, com a nova tubulação e caimento suficiente, a drenagem irá funcionar perfeitamente. As melhorias foram projetadas pelo departamento de engenharia e arquitetura da Prefeitura Municipal de Sertaneja e estão sendo executadas por profissionais da própria administração.

Os banheiros e vestiários estão sendo reformados com a remoção do piso antigo e o revestimento das paredes, além de louças antigas e quebradas. Os banheiros vão receber novos revestimentos e pinturas, além de bancadas de granito, novas loucas e metais.

Essas melhorias eram esperadas há muito tempo pelos amantes do esporte amador. Dessa forma, o Ginásio de Esportes de Sertaneja poderá voltar a receber grandes jogos e campeonatos. Segundo o Prefeito Jamison Donizete, “com apoio da Câmara de Vereadores e nossas equipes de servidores, além do vice Galeto, estamos fazendo essa ampla reforma para que a população receba as melhorias que ela tanto merece. Nossa administração tem como princípio investir bem os recursos, de forma a atender as necessidades da população”, explicou.

O Ginásio foi construído na década de 90 e, desde então, não havia passado por uma reforma completa, que está sendo feita com recursos próprios do município.

Mais uma obra feita pela Prefeitura de Sertaneja em pról da cidade

