Rondinelli apresenta projeto que ajuda Polícia

O vereador Rondinelli Belucci Meira protocolou um projeto de lei, visando a ajuda à Polícia Civil e Militar em Bela Vista do Paraíso. Segundo ele, “desde que aprovado pela Câmara, a Prefeitura pode ajudar os órgãos de segurança através do repasse de recursos para utilização, principalmente, na manutenção da frota e outros custeios. Nós sabemos como o governo é burocrático e o quanto demora qualquer pedido. Embora seja uma atribuição do Governo dos Estados, esta é uma forma de agilizarmos os recursos e ajudar a polícia”, explicou.

Quanto a fonte de recursos, ela poderia ser destinada através da programática Segurança Pública e do Funrejus, destinando recursos para suprir essa necessidade. Para o próximo ano, poderia ser inserido na LOA – Lei Orçamentária Anual, uma parte do recurso para a manutenção das corporações. Isso já acontece em outros municípios, como Sertanópolis, por exemplo. Basta pegar uma cópia da lei e aplicar em Bela Vista. Não é vergonha copiar algo que está dando certo.

Parabéns ao Vereador Rondinelli, por lutar pela segurança pública de Bela Vista, enquanto o vereador policial aposentado fica criticando secretários e pessoas de bem, sem fazer nada. Apenas blá, blá, blá….