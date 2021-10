Primeiro de Maio inicia auxilio emergencial para o comércio

O vereador e Presidente da Câmara de Primeiro de Maio, Vander Coelho (Limão) fez a entrega simbólica de um cheque no valor de R$ 600 mil para auxiliar os pequenos comerciantes e autônomos de Primeiro de Maio. O Programa Municipal de Auxílio Emergencial aos Microempreendedores Individuais (MEI), microempresas e comerciantes carentes somente foi possível porque Limão utilizou parte dos recursos da reforma do prédio da Câmara Municipal para criar o projeto.

Segundo Limão, “o comércio de Primeiro de Maio sofreu muito com a pandemia. Empresas fecharam e muitos estão fazendo bicos para sobreviver. Mesmo com esse repasse, o prédio da Câmara não parou. Basta administrar direito e gastar somente com o necessário, sem desviar recursos. Tive o apoio de meus colegas vereadores e também da Prefeitura, que incrementou ainda mais o projeto, investindo R$ 100 mil para compor o Auxílio Emergencial”, disse.

O Presidente da ACEPM (Associação Comercial e Empresarial de Primeiro de Maio), Agnaldo Monteiro Simão esteve presente à entrega. Também prestigiaram a entrega do cheque, os Secretários Renato Reis, Roberto Galiardo, Nivaldo Amorim, Preto Motoca, Elise Hernandes, a Prefeita Bruna Casanova e o vice-prefeito Everaldo Amorim.

A Prefeita Bruna elogiou a iniciativa do vereador Limão. “É uma pessoa preocupada com o município e seus moradores. Como é comerciante em Ibiaci, ele sentiu na pele as dificuldades. É um dinheiro que chega em boa hora e vai conduzir a cidade através de uma parceria entre Legislativo e Executivo”, afirmou. O vice-prefeito Everaldo Amorim destacou a harmonia entre a Câmara e a Prefeitura. “É muito importante essa união, pois mostra o comprometimento com a sociedade. O Vander (Limão) é um presidente da Câmara que tem se destacado pelo seu trabalho junto ao município”, elogiou.

O Presidente da ACEPM, Agnaldo Simão agradeceu a ajuda para o comércio. Os comerciantes que irão receber o auxílio emergencial podem receber maiores informações na Prefeitura Municipal, para saberem se enquadram no projeto. O telefone para quem é MEI é 3235-1122 ramal 6 com Carlinhos. Para os inscritos no Bolsa Família, o telefone do Cras é 3235-1407.

Prefeita Bruna Casanova e o Presidente da Câmara, Vander Coelho (Limão) fazem a entrega simbólica do cheque de repasse ao auxílio emergencial destinado ao comércio.