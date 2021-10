Parceria cria inclusão digital em Alvorada do Sul

Uma parceria entre a Prefeitura de Alvorada do Sul e a Cooperativa Sicredi, deu início a inclusão digital no município. Segundo Taiane Bocatto, Coordenadora de Desenvolvimento Social da Cooperativa Sicredi, “todos os moradores poderão ter acesso à sala, que estará aberta ao público. Ofereceremos também oficinas de educação financeira, para que a população possa aprender como administrar suas finanças pessoais”, explicou.

A Diretora de Assistência Social, Leticia Brussolo, informou que a sala de inclusão digital terá a gestão do Cras – Centro de Referência de Assistência Social. “O Sicredi reformou a sala, doou alguns computadores e a prefeitura já tinha outros. Fez também a acessibilidade ao local. A Prefeitura ficará encarregada de gerenciar o local, disponibilizar internet, material didático e funcionários, como o professor de informática. A sala estava ociosa e a proposta do Sicredi veio de encontro às nossas necessidades”, afirmou.

O local irá servir para inclusão digital de jovens e o pessoal da terceira idade, orientando sobre o uso de smartphones e enviar e-mail, carregar uma foto, por exemplo. O gerente da Agência Sicredi de Alvorada do Sul, Júnior Cunha se mostrou satisfeito com a parceria. “A cooperativa procura estar sempre presente da comunidade, retornando em benefícios a relação empresa/ sociedade”, analisou.

Prestigiaram a inauguração, além do Prefeito Marcos Pinduca, o vice, Luiz Garcia e o Presidente da Câmara, Nivaldo Palaro (Palarinho), Marilina Avanço Santoro, Secretária de Administração e Gestão Pública e vários outros secretários de governo. Segundo o Prefeito Marcos Pinduca, “este é uma parte do retorno da cooperativa a comunidade. Nossa gestão tem como foco o emprego e renda e essa parceria para capacitação de nossos jovens na inclusão digital é muito importante. Os projetos do Sicredi têm como prioridade as comunidades onde atuam. São projetos sociais importantes e que tem o apoio da administração”, avalizou.

Nova sala de inclusão digital de Alvorada do Sul.

O objetivo é ensinar jovens e a terceira idade no uso de smartphones, enviar e-mail, entre outros recursos digitais básicos.

Cerimônia de inauguração da nova sala de inclusão digital de Alvorada do Sul.

Gerente da Agência Sicredi de Alvorada do Sul, Júnior Cunha e o Prefeito Marcos Voltarelli.

Prefeito Marcos Voltarelli.

Parceria entre a Prefeitura Municipal pelo departamento de Assistência Social e a Cooperativa Sicredi com presença do Prefeito Marcos Voltarelli, o gerente da Agência Sicredi de Alvorada do Sul, Júnior Cunha, a diretora de Assistência Social, Leticia Brussolo e outras autoridades.

Prefeito Marcos Voltarelli.