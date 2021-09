Um ano do CoopConecta Sicredi União PR/SP com atividades para crianças e adultos

Uma série de eventos presenciais e abertos ao público comemora o primeiro ano de atividades do Espaço CoopConecta esta semana e todas abertas ao público e gratuitas, começando nesta terça-feira com uma Oficina de Casinhas de Madeira das 14 às 17 horas. Na quarta e quinta-feira também terão atividades no período da tarde, com oficinas de Jogos em Papel e de Brigadeiro, respectivamente.

Em todos os dias, gerentes das agências farão um bate-papo, de forma bem lúdica, sobre planejamento financeiro, investimentos e empreendedorismo. Ainda nesta terça-feira, às 18h30, os experts Marcos Kumura e Alexandre Farina participam de um bate-papo com o sugestivo título: “Como fazer o certo em um mundo incerto? A inteligência de negócios nas empresas”. Para participar, basta fazer a inscrição pelo whatsapp (43) 3294-7800.

O Espaço CoopConecta fica na avenida Ayrton Senna, 555, na Gleba Palhano, em Londrina.