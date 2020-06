Aulas não presenciais em Primeiro de Maio buscam interação

A Secretaria Municipal de Educação de Primeiro de Maio desenvolve ações de interação e assistência pedagógica aos alunos, durante a quarentena.

Devido os devastadores impactos socioeconômicos causados pela pandemia da Covid-19, as medidas e recomendações expressas das equipes de saúde, impulsionaram a população à prática de novos hábitos. Com a pandemia ficou exposta a fragilidade da vida e a importância da seguridade de direitos diante da lógica do sistema vigente.

Nesse cenário, a educação teve que se adaptar, se reinventar e foi preciso organizar as aulas presenciais e todo o contexto utilizado, de interação e contato entre as crianças e seus professores para então ensinar através de tecnologias educacionais e atividades não presenciais.

Nessa situação, a educação municipal de Primeiro de Maio teve que pensar numa forma de atender as necessidades de aprendizagem do educando, cujo principal objetivo era o atendimento aos direitos e objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa educacional. Houve a necessidade de um trabalho colaborativo entre escola e família.

Foi criado o Plano de Reposição Remoto de Primeiro de Maio, onde cada instituição de ensino discutiu a melhor forma de atender os objetivos da aprendizagem previsto no currículo da Rede Municipal, através de atividades não presenciais.

Foi priorizado o envolvimento da família na realização das atividades e assim, cada professor elaborou e realizou seu plano de atendimento específico para sua turma, utilizando diferentes estratégias. Foi um grande desafio no início fazer essa adaptação.

A Secretaria de Educação parabeniza os professores pois o seu papel é cada vez mais valorizado, é um momento de aprender juntos, cuidar um do outro e olhar como a ferramenta tecnológica pode possibilitar o acesso à aprendizagem e ser um complemento ao encontro presencial.

A conectividade e a possibilidade de aprenderem juntos, acreditando que a distância possa ser um parceiro que vem renovar. Uma das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação de Primeiro de Maio para garantir a assistência aos alunos durante a quarentena foi a distribuição de kits da merenda escolar, que teve como objetivo garantir o acesso dos estudantes à alimentação, uma vez que as aulas foram suspensas como prevenção contra o coronavírus.