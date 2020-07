Rancho Alegre adquire pá carregadeira nova

Após muitos anos sem comprar uma máquina pesada nova, a Prefeitura de Rancho Alegre adquiriu, uma pá carregadeira nova, no valor de R$ 289 mil, viabilizada através de emenda parlamentar do Deputado Estadual Fernando Francischini, xará do Prefeito Fernando Coimbra.

O novo equipamento será usado na manutenção de estradas rurais do município, principalmente em épocas de safra e em estradas vicinais por onde circulam ônibus escolares. A Prefeitura também pretende utilizar o novo equipamento em ações de limpeza urbana e trabalhos importantes para o município.

A nova pá carregadeira, uma moderna máquina da marca JCB, de última geração, foi adquirida e entregue pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná e chegou em Rancho Alegre no último dia de junho e já está trabalhando no município.