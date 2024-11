O Município de Rancho Alegre completou 64 anos de emancipação política, na data do dia 19/11/2024. As comemorações se estenderam por 3 dias, começando no dia 15 de novembro e finalizando no dia 17 de novembro. Na sexta-feira, dia 15/11/2024 aconteceu a abertura dos shows de aniversário com a dupla “Us Agroboy” que carregou uma multidão, tendo também a presença do cantor Antony da dupla Antony e Gabriel e João Nelori, artistas amigos da dupla que vieram prestigiar e participar da festa. No sábado dia 16, mais um maravilhoso show com a dupla Gian & Giovani que também levou uma multidão ao Estádio Municipal, contando também com a presença ilustre do Deputado Estadual Cobra Reporter. No domingo, dia 17 a dupla Maria Cecília e Rodolfo fechou com chave de ouro as comemorações dos 64 Anos do Município. Todos os shows tiveram entrada franca. Na sexta, dia 15, feriado da Proclamação da República, aconteceu na Avenida Brasil, o tradicional desfile cívico escolar, em comemoração ao aniversário da cidade. Todas as escolas, CMEIs, projetos sociais e esportivos participaram do evento. Um grande público aplaudiu as apresentações e o desempenho das fanfarras. O prefeito Fernando Coimbra falou da importância na participação popular nas comemorações do aniversário da cidade. Ele lembrou dos shows que estavam acontecendo no Estádio Municipal e ressaltou os projetos sociais e esportivos do município. Segundo Coimbra, “estamos trabalhando até o último dia de nosso mandato para transformar Rancho Alegre. Tenho certeza que, com o Flavinho, esse trabalho vai continuar e se tornar cada vez melhor”, afirmou. O Prefeito eleito, Flávio Pereira destacou o trabalho feito pelo amigo Fernando. “Vamos continuar esse trabalho magnifico que o Fernando realizou e seguir adiante. Rancho Alegre não pode voltar no tempo. É hora de fazer mais e melhor. Quero parabenizar nossa cidade pelos seus 64 anos de glória. Rancho Alegre é a nossa casa, o lugar que amamos e criamos nossos filhos. Vamos seguir adiante”, ressaltou. Confira, nesta matéria, a cobertura das festividades de 64 anos de Rancho Alegre: