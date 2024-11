Sertaneja investe em educação,mais do que a média dos município do país

Educação Infantil (Creche) Enquanto a média de investimentos dos Municípios do País é de R$881,03 por aluno mensalmente. Sertaneja investe R$991,87 Educação Fundamental Enquanto a média de investimentos dos Municípios do País é de R$1.211,98 por aluno mensalmente, Sertaneja investe R$1.806,78 Fonte: GovFacilInformações complementares da tabela: Educação Infantil (Creche) Custo mensal por aluno em Sertaneja: R$991,87 Média da Associação de Municípios: R$907,17 Média dos Municípios do Estado: R$888,72 Média dos Municípios do País: R$881,03 Total Mensal em Sertaneja: R$ 991,87 Alunos matriculados: 274 Educação Fundamental Custo mensal por aluno em Sertaneja: R$1.806,78 Média da Associação de Municípios: R$ 1.229,27 Média dos Municípios do Estado: R$ 1.146,84 Média dos Municípios do País: R$ 1.211,98 Total Mensal em Sertaneja: R$ 1.806,78

Alunos matriculados: 38