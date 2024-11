TJPR lança edital para construção dos e-fóruns

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) lançou em julho de 2024 um edital de licitação para a construção de E-Fóruns em 31 municípios, incluindo Sertaneja. Essa iniciativa revolucionária busca aproximar os serviços do Poder Judiciário das comunidades mais distantes das sedes de comarca, promovendo inclusão digital e acesso facilitado à justiça. Sertaneja, uma das cidades contempladas, celebra o projeto como um marco para a população local, que não precisará mais se deslocar longas distâncias para acessar serviços essenciais. O presidente do TJPR, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, destacou a relevância dessa inovação: “Nem toda cidade é sede de comarca, o que obriga a população a se deslocar até a sede para alcançar um serviço judicial. Esse é um projeto de inclusão digital que vai revolucionar a justiça no Paraná e em todo o Brasil.” Os E-Fóruns serão espaços modernos, equipados com computadores e conexão online, permitindo que os cidadãos de Sertaneja e outros municípios realizem audiências e consultem processos de maneira prática e eficiente. Além disso, o ambiente será compartilhado com outros órgãos públicos, como prefeituras e defensorias, promovendo um atendimento integrado. A desembargadora Joeci Machado Camargo, 1ª vice-presidente do TJPR, reforçou o impacto social do projeto: “Não vai se limitar ao Poder Judiciário Estadual. Outros entes, como secretarias de ação social, poderão usar os E-Fóruns para melhorar a dignidade, proteção e garantia de direitos.” O prefeito Jamison Donizete da Silva ressalta que esta iniciativa representa um marco para Sertaneja, promovendo um avanço significativo rumo à modernização e inclusão. “Com esse projeto, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento local e garantimos que a justiça esteja cada vez mais acessível a todos os cidadãos de nossa cidade”, destacou o prefeito.