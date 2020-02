População reclama de entulhos e esgoto em Sertanópolis

Várias pessoas têm reclamado, ligando para o Jornal da Cidade, ou através de postagens em redes sociais, sobre as condições de limpeza da cidade de Sertanópolis, no que diz respeito a retirada de entulhos. Segundo os reclamantes, “entulhos nas ruas podem ser focos de criação de mosquitos da dengue. A prefeitura pede que a gente limpe os quintais e depois não passam para recolher e aí fica esses entulhos na calçada, tomando chuva”, reclamaram.

Existe uma lei em Sertanópolis para que os entulhos gerados com a construção civil sejam depositados em caçambas alugadas pelos responsáveis pela obra. No entanto, entulhos gerados de material usado, podas de árvores e lixo, podem ser depositados nas calçadas, ficando para a prefeitura a responsabilidade pela correta destinação do material coletado.

Outra reclamação diz respeito ao transbordamento de bueiros e caixas de esgoto, localizadas em calçadas de várias ruas da cidade. Provavelmente, deve haver algum entupimento ou a vazão não é suficiente, pois, a cada chuva que ocorre, os bueiros e o esgoto vaza. Um dos locais afetados fica na Rua Anisio Totti. Esse endereço está localizado próximo ao Pinicão, no Jardim Amâncio Secco. Segundo o proprietário, José Baltazar de Melo, “minha esposa, Ermelinda Evangelista, tem problemas de saúde e inclusive um problema sério fungos na perna, que pode ter sido causado pelo esgoto que está em frente de nossa casa. Já reclamamos várias vezes no Saae, já vieram aqui, olharam e prometeram arrumar, mas, até agora ficou na promessa”, criticou. Quando chove, o esgoto transborda e saem baratas, ratos mortos, fezes e uma nojeira absurda. O incrível é que o bueiro está dentro da propriedade. O proprietário teve que recuar o muro para que o esgoto não ficasse dentro de sua casa. Segundo o morador, “toda chuva é assim. Os banheiros transbordam de esgoto. Não dá para aguentar mais. Se isso fosse em frente a casa deles (prefeito, vereadores), já tinham solucionado. Como é na vila, um trabalhador humilde, estamos a cinco anos convivendo com isso aí”, afirmou.

Esse bueiro de esgoto fica na Rua Anísio Totti, na saída para a Estância Santa Ruth. Toda vez que chove ele transborda. Baratas, ratos mortos, fezes, escorrem pela calçada. A cinco anos o proprietário pede providências, mas, até agora, nada foi feito.

A quantidade de entulhos é tão grande que não caberia nessa edição. Prefeitura não faz a sua parte no combate à dengue.

Confira o vídeo enviado por um morador do local: