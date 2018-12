Curi agradece votos e vistoria obras

O Deputado Estadual Alexandre Curi esteve em visita pela região do Vale do Paranapanema na última semana de novembro, início de dezembro. Entre as cidades visitadas, foi em Sertanópolis que destacou o roteiro, em visita às obras de reforma e ampliação do Hospital São Lucas.

Curi está em seu quinto mandato como Deputado Estadual e vem trilhando a carreira do avô, Anibal Khouri, um dos ícones da política paranaense. Antes de vir à Sertanópolis ele esteve em Itaguagé, Florestópolis e Prado Ferreira, onde inaugurou uma creche que irá atender centenas de crianças do município e entregou um caminhão para coleta de lixo.

Alexandre Curi foi o segundo deputado mais votado do Paraná, com a expressiva votação de 147 mil votos, 40 mil a mais que na eleição anterior. Em Sertanópolis, dobrou a votação obtida em 2014, somando mais de 1.300 votos.

O Prefeito Tide recepcionou o Deputado, ao lado do vice, Edson Filho, vereadores e secretários. Tide lembrou que, além da reforma, também é de autoria de Alexandre Curi a aquisição de um gerador de energia de emergência e um raio x digital, além de outros equipamentos.

Segundo Tide, “hoje temos uma das melhores frotas de máquinas para melhorias nas estradas rurais, entre elas, uma escavadeira hidráulica, que foi conquista do nosso deputado. Em Curitiba sempre nos ajudou, atendeu bem e só temos a agradecer a quantidade de recursos e projetos que proporcionou para Sertanópolis. Está sempre presente, o que é uma alegria para nós”, frisou.

O Presidente da Câmara, Rogerinho, disse que “Alexandre Curi mostra o comprometimento com nosso município e continua nos ajudando”. O Secretário de Saúde, Ilto de Souza, lembrou que a última reforma feita no hospital aconteceu há quase 20 anos. “Com esta reforma e ampliação, teremos melhor qualidade no atendimento à saúde de nossa população, além de contarmos com novos e modernos equipamentos”, lembrou.

O Deputado Alexandre Curi agradeceu à população pela votação obtida no município. “Sou muito grato ao povo de Sertanópolis pelos votos que recebi aqui. Isso só vem reforçar o nosso compromisso com o município e, à partir de fevereiro, vocês poderão contar com o nosso mandato de deputado estadual por mais quatro anos. Essa visita é importante, não só para agradecer os votos, como também para vistoriar esta importante obra na área da saúde, que irá beneficiar toda região. A entrega está prevista para o aniversário de Sertanópolis em junho de 2019, embora possa ocorrer algum imprevisto devido ao clima. No entanto, os recursos estão garantidos no orçamento do ano que vem”, destacou.

Em entrevista exclusiva ao Jornal da Cidade, Alexandre Curi informou, em primeira mão, que deverá fazer parte da bancada de apoio ao novo Governador, Ratinho Júnior. Segundo ele, “já conversamos com o futuro governador e possuímos uma grande amizade com ele, desde o tempo em que foi Secretário de Desenvolvimento Urbano”, afirmou.

Curi ainda elogiou a equipe de funcionários da Prefeitura de Sertanópolis. “Muitos municípios não conseguem entregar todos os documentos solicitados durante o processo de execução de uma obra, pois a burocracia é muito grande e o trabalho dos funcionários da prefeitura é fundamental no andamento da obra. Aqui todos os compromissos foram cumpridos”, finalizou.

Vale lembrar que muitos deputados que obtém voto em alguns municípios sequer retornam para agradecer, muito menos para trazer recursos ou obras. O espírito municipalista de Curi tem sido um dos principais motivos de sucesso em sua trajetória política.