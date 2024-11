Alvorada do Sul terá corrida de rua de 5 km e 10 km no dia 1º de dezembro

Inscrições para Alvo Run já estão abertas. Evento esportivo comemora os 72 anos do município

Com o objetivo de ser um encontro entre a natureza e o prazer da corrida em um cenário inspirador, o Alvo Run, que acontece em Alvorada do Sul no dia 1º de dezembro, promete ser muito mais do que uma prova pedestre. O percurso de 5 km e 10 km passa por paisagens deslumbrantes que inclui a Represa Capivara e o Lago dos Patos, proporcionando uma experiência visual e sensorial única.

O evento esportivo, que vai marcar as comemorações dos 72 anos de Alvorada do Sul, terra do esporte e da aventura, já está com as inscrições abertas para provas de 5 km, 10 km, caminhada de 5 km e circuito kids de 200 e 400 metros. O limite de participação é de 440 vagas, com inscrição permitida até o dia 27 de novembro.

Os kits dos inscritos poderão ser retirados no dia 30 de novembro no período da tarde ou no dia 1º de dezembro, antes do início da corrida. A classificação das corridas será por sexo e faixas etárias. Os troféus serão para o 1º, 2º e 3º lugares da categoria geral nos percursos de 5 km e 10 km, masculino e feminino. Haverá ainda troféus do 1º ao 5º lugar por faixas etárias e para as cinco maiores equipes inscritas. Todos recebem medalha de participação.

A Alvo Run encerra o calendário anual do projeto Alvo Esporte, evento promovido pela Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul com o objetivo de fomentar o turismo esportivo na região. Para conferir o regulamento completo e realizar a inscrição é só acessar o link https://www.ticketsports.com.br/e/alvo-run-70343

SERVIÇO

ALVO RUN – 5km e 10 km

Dia 1º de Dezembro

Largada 8 horas

Alvorada do Sul/PR