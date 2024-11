Sertaneja recebe caminhão e equipamentos

No último dia 08 de novembro, o município de Sertaneja recebeu um caminhão para reciclagem, uma empilhadeira, também para reciclagem e um pulverizador para a agricultura. Os novos equipamentos foram adquiridos pela Prefeitura de Sertaneja, em parceria com a Itaipu Binacional e irão atender os trabalhadores do campo e da cidade. O município passa a contar com um pulverizador, que será utilizado pela agricultura familiar, um caminhão Iveco, com carroceria baú e uma empilhadeira, que serão utilizados pelos recicladores da cidade. O caminhão, da marca Iveco, modelo Daily 65-180CS, Hi-matic, ano 2024/2025, motor diesel, branco, potência 180 CV, tração 4×2, equipado com ar condicionado digital, kit multimídia, estrutura em perfil de aço, com revestimento externo em alumínio frisado, no valor de R$ 424.500,00, sendo repasse da Itaipu Binacional no valor de R$ 382.050,00 e R$ 42.450,00 de contrapartida do município de Sertaneja. A empilhadeira, contrabalanceada nova, movida a gasolina, capacidade de carga de 2.500 kg, equipada com motor Nissan K25 e transmissão YQX automática Power Shift, torre tríplex, com altura de elevação de 4.700 mm e garra para fardos, cor amarela, fabricação 6/2024, da marca Hangcha, no valor de R$ 179.000, sendo repasse da Itaipu Binacional no valor de R$ 161.100, e R$ 17.900, de contrapartida do município de Sertaneja. Ambos foram adquiridos conforme o Pregão Eletrônico 45/2024 e fazem parte do Instrumento de Repasse Nº 4126405/2023, firmado entre o município de Sertaneja e a Itaipu Binacional, no valor de R$ 1.833.500, onde comtempla ainda e está em processo de aquisição, um triturador de galhos, sistema de geração de energia fotovoltaica para os prédios públicos municipais e recuperação e proteção de nascentes do município. Os equipamentos (caminhão e empilhadeira) serão utilizados na Central de Triagem e Prensagem de Recicláveis do município de Sertaneja. Na ocasião, também foi feita a entrega para a Associação de Agricultores de Sertaneja – AAGRISERTA, de um pulverizador de defensivos agrícolas de arrasto de barras, novo, com 18 metros de barras e acionamento hidráulico, da marca Thurow, modelo PV 2000, ano 2024, no valor de R$ 91.000, sendo repasse da emenda do convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor R$ 86.905, sendo R$ 4.095, de contrapartida financeira do município de Sertaneja, conforme Pregão Eletrônico Nº 50/2023 e processo licitatório Nº 84/2023, que será utilizado pela Associação de Agricultores de Sertaneja, para aplicação de defensivos agrícolas nas lavouras dos agricultores familiares do município. Segundo Romanelli, “Vale a pena trabalhar para ter estas conquistas, que ajudam melhorar a vida das pessoas. Esses equipamentos são frutos que devemos celebrar, pois contribuem para gerar mais renda para aqueles que mais precisam, no campo e na cidade”. Ele ainda destacou o trabalho do prefeito Jamison (PSD) e a equipe da prefeitura de Sertaneja. Por sua vez, o prefeito Jamison Donizete salientou o apoio dado aos pequenos agricultores e ressaltou a parceria entre a administração e o deputado Romanelli, nos últimos oito anos. “Sempre que a gente pode, conseguimos equipamentos para a população. Não só equipamentos, mas também obras, benefícios, conquistas. Tudo isso só é possível graças a parceria entre o deputado Romanelli e o Governo do Estado, através do Governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Tanto o pulverizador, quanto o caminhão e a empilhadeira, vão trazer benefícios para nosso povo trabalhador. Eles vão poder produzir mais e ter uma renda melhor”, afirmou Jamison. Ainda segundo o prefeito, “trabalhamos muito junto à diretoria da Itaipu para viabilizar novos investimentos nas cidades paranaenses e Sertaneja está sendo beneficiada”, destacou Jamison. O município recebeu R$ 1,6 milhão neste ano de 2024 e conseguiu adquirir novos equipamentos. “Temos que agradecer muito ao deputado Romanelli, por mais estas conquistas. Ele é o responsável por abrir as portas da Itaipu para que os recursos chegassem à nosso cidade”, finalizou Jamison.