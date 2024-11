Saae de Sertanópolis finaliza mais uma caixa d’água

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Sertanópolis – SAAE – está finalizando a construção de mais uma caixa d’água, na região leste, no Residencial Alto das Palmeiras. Esse investimento em infraestrutura irá garantir melhorias no sistema de captação e armazenamento de água potável para a população, em especial os novos loteamentos, localizados naquela região. Após garantir uma nova caixa d’água nas dependências da autarquia e a recuperação da primeira caixa, de concreto e a segunda de metal, agora o Saae volta sua atenção para a região leste. Será uma caixa construída em aço vitrificado, com capacidade para 1.500 litros com investimentos que chegam a quase 2 milhões de reais. Nas caixas antigas, como a de concreto (a primeira caixa do Saae), com capacidade para 600 mil litros, foi feita a raspagem do interior e aplicado um moderno impermeabilizante, que irá garantir uma sobrevida de mais de 10 anos. Na caixa metálica antiga, foi feita a remoção da tinta e acabou sendo notado que havia a necessidade da troca do fundo, já danificado e da cobertura, com sérios problemas estruturais. A muitos anos a manutenção não era feita e, com as melhorias e construção de novas caixas metálicas, o abastecimento em Sertanópolis estará garantido por muitos anos. Vale lembrar que, com a crise hídrica, é necessário o armazenamento, devido à escassez de água nos tempos atuais.