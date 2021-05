Alvorada irá ganhar nova UBS

Alvorada do Sul deve ganhar uma nova Unidade Básica de Saúde, desta vez no Jardim Santa Rosa. Em reunião com o Secretário Estadual de Saúde, Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto), no último dia 19 de maio, foi acertado a liberação de recursos para a construção da obra.

Será uma UBS do Tipo I, com salas para consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica. Além de recursos para a construção da obra, Marcos Voltarelli tratou também de recursos para aquisição de um novo aparelho de Raio X e recursos para os equipamentos novos no Centro de Fisioterapia do município. Nos próximos dias esse convênio deverá ser assinado e representam um investimento de cerca de R$ 40 mil.

Marcos Pinduca ainda tratou das pautas do Cismepar, uma vez que é o Presidente do Consórcio Intermunicipal do Médio Paranapanema. O bom relacionamento entre o Prefeito de Alvorada do Sul, Marcos Voltarelli e o Secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, tem viabilizado novos recursos para o município. Recentemente, Beto Preto esteve em Alvorada para conferir de perto a aplicação de vacinas contra o Covid-19 e elogiou as equipes de saúde. Na ocasião, disse que “Alvorada do Sul é exemplo de saúde na região. A cidade possui uma excelente infraestrutura de saúde, as equipes são competentes e o Prefeito (Pinduca) sempre está atrás de recursos para trazer para a cidade”, observou.