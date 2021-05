Espaços públicos em Primeiro de Maio são revitalizados

A Secretaria Municipal de Viação e Transporte renovou um espaço público entre os bairros Popular Velha e São Mateus, atendendo pedido de moradores da região.

A gestão das praças do município de Primeiro de Maio conta com os cuidados de forma compartilhada, prevendo não apenas a atuação do Poder Público, mas também a participação dos cidadãos na implantação, revitalização, requalificação, fiscalização, uso e conservação desses espaços. Com a gestão participativa, a Prefeitura de Primeiro de Maio busca, entre outras coisas, a sustentabilidade e a valorização dos espaços urbanos.

Segundo o Secretário de Viação e Transportes, Preto Motoca, “os moradores da área, pediram para mim dar um jeito no lugar, que estava abandonado. Falei com a Bruna e ela autorizou arrumar. A primeira fase foi a concretagem da área. Após a conclusão, vamos instalar um playground”, disse. A realização desse serviço traz uma conclusão importante: O diálogo entre a população e o Poder Público, que podem levar as transformações positivas, na realidade.

A Prefeita Bruna Casanova completou dizendo que “integrando os diálogos de ambos os lados, bem como os conhecimentos da comunidade local, é possível construir, de forma coletiva, espaços urbanos mais sustentáveis e saudáveis para seus moradores”, finalizou a Prefeita Bruna Casanova.

As imagens antes mostram como era o espaço, que agora terá um novo playground, bonito e alegre para as crianças aproveitarem.