Prefeito não dá reajuste aos servidores

O Prefeito de Bela Vista do Paraíso Fabrício Pastore (Jacaré), disse não aos professores e servidores municipais. No início de fevereiro, alguns professores foram até a Câmara Municipal participar de uma reunião com os professores. A maioria não se posicionou.

Mediante a falta de diálogo, os professores solicitaram à APP Sindicato que participasse de uma reunião com a presença do prefeito Jacaré. O prefeito não compareceu e mandou o departamento jurídico. Os professores ficaram indignados, pois haviam pedido uma reunião com o prefeito e não com o Jurídico. Nessa reunião já foi dito que os professores não teriam reajuste. Foi marcada uma nova reunião e, mais uma vez, não tiveram resposta. Pela terceira vez consecutiva foi agendada nova reunião, para que depois não fosse dito que os professores foram intransigentes, que não queriam diálogo, essas coisas de políticos demagogos, para se defenderem.

Na quarta reunião, o Prefeito dissimulado falou que “não estava sabendo de nada”. Pediram uma nova reunião para que o prefeito respondesse Sim ou Não.

Para surpresa, tristeza e decepção dos professores, a resposta do Sr. Fabrício Pastore foi NÃO. Um sonoro não à educação, aos professores que se esforçam para a educação não parar, apesar de todas as dificuldades na pandemia. O reajuste salarial também foi negado a todos os servidores municipais. Com isso, o comércio também sofre, pois é menos dinheiro circulando. Os impostos só aumentam, o IPTU está aí e essa administração se mostra fraca e engabeladora, pois, na época da campanha, falava que iria ficar ao lado dos trabalhadores, dos funcionários públicos, etc e tal.

Tudo mentira. Bastou assumir para mostrar a verdadeira face. Será que agora o vereador Pascoal vai gravar vídeo metendo a boca no prefeito, como fazia no mandato passado? Vai gravar vídeo falando de alguns funcionários que tiveram o salário dobrado de valor (alguns, pois não foi para todos). Vão falar das horas extras? Da paradeira geral?

Na gestão anterior, que tanto criticam, foram dados reajustes oficiais todos os anos e, até acima da inflação. Esperamos que os funcionários públicos e professores se lembrem disso. Vamos ficar de olho.