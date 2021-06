Educação de Sertanópolis lança Concurso Fotográfico

O Departamento de Educação de Sertanópolis está promovendo o I Concurso Fotográfico em comemoração ao Aniversário da Cidade, com o tema “87 anos de amor por essa terra”.

A proposta é promover um evento em comemoração ao aniversário da cidade, que acontece em 06 de junho, envolvendo os alunos das escolas públicas e privadas do município. Segundo a Diretora de Educação, Graziela Fávero, “O Departamento pretende dar visibilidade às mais variadas formas de expressão fotográfica com abordagens que retratem aspectos da cidade, sendo um local histórico ou uma paisagem urbana ou rural, para comemorar os 87 de emancipação política de nossa cidade”, explicou.

As inscrições foram feitas entre os dias 19 a 21 de maio, nas escolas que cada aluno estuda e serem enviadas pelos grupos de Whattsapp das escolas, até o dia 25 de maio. A escola deverá fazer uma pré-seleção das fotos e cada unidade deverá selecionar uma foto por categoria, levando em coerência o tema, a emoção captada pela foto e a beleza plástica da imagem. Essa pré-seleção foi encerrada em 27 de maio.

As fotos selecionadas serão publicadas na página oficial da Prefeitura de Sertanópolis e as que tiverem o maior número de curtidas no período de 29/05 a 01/06, encerrado às 20 horas, será considerada vencedora do concurso. As curtidas após esse horário serão desconsideradas. O resultado final será divulgado no dia 02 de junho na página do Facebook da Prefeitura de Sertanópolis e a premiação acontece no dia 06 de junho.

As categorias são:

Histórica – Cenas que registrem lugares históricos da cidade.

Paisagem Urbana e Rural – Fotos que retratem a cidade, envolvendo natureza, paisagem, agricultura, pecuária e turismo, sem a presença humana. As imagens devem ser no formato digital, em cores ou preto e branco, no modo horizontal, com boa resolução e legenda criada pelo autor(a) e não poderão ser alteradas após o envio.

Não serão aceitas fotografias que estejam gravadas com marca d’água, símbolos, assinaturas ou quaisquer ícones que possam identificar o autor. Que tenham concorrido em outros concursos ou sejam tiradas com auxílio de drone.

Poderão participar do concurso qualquer aluno matriculado nas escolas públicas ou privadas do município de Sertanópolis. As inscrições devem ser feitas por categorias, sendo elas Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio.

Todos os pré-selecionados pelas escolas receberão uma medalha. Cada vencedor em sua categoria irá receber, como prêmio, um tablet.