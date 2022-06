Governo confirma projetos para Jaguapitã

O Prefeito Gerson Marcato esteve no último dia 22 de junho em Curitiba, para assinatura e confirmação de várias obras que já vieram e outras que ainda vão vir. O projeto Jaguapitã 100% Asfalto, prevê o encerramento das ruas de terra no município. Todos os bairros que ainda não possuem ruas com calçamento, deverão estar, até o final deste mandato, devidamente asfaltadas, com investimentos na ordem de R$ 2,7 milhões.

O Projeto Meu Campinho, com recursos do Governo Estadual, na ordem de R$ 500 mil, será entregue no início de julho. Também foi confirmado recursos na ordem de um milhão de reais para construção de cinco novas salas de aula, que irão atender cerca de 150 alunos. Embora os recursos estejam liberados, a construção somente poderá ser iniciada após o período eleitoral. Também estão previstos recursos na ordem de 500 mil reais para reforma do Pronto Socorro Municipal.

Jaguapitã já recebeu cerca de 3,5 milhões em veículos, caminhões e equipamentos agrícolas. Foi liberado R$ 210 mil para aquisição de um rolo compactador. Durante a viagem, Gerson Marcato também confirmou a construção de 140 moradias populares, junto à Cohapar e CEF, com investimentos que chegam a aproximadamente R$ 10 milhões. Também estão previstos 1,9 milhão de reais para o calçamento de uma estrada rural, com 2,7 km, a ser construída com piso sextavado.

“Não podemos reclamar, disse Gerson. Os recursos estão vindo e Jaguapitã tem sido agraciada com muitas obras e conquistas. Estamos fazendo, em apenas um ano e meio, mais do que foi feito nos últimos 10 anos. Colocamos a casa em ordem, pagamos as contas, regularizamos nossas certidões, pois senão os projetos não chegariam e isso dá credibilidade junto ao Governo. Também contamos com deputados municipalistas que trazem recursos, obras, conquistas, veículos e sabem que o dinheiro que chega é investido de forma correta. Esse dinheiro não é meu. É do povo e deve retornar ao povo”, resumiu o Prefeito Gerson Marcato.