Festa do Padroeiro São João Batista em Prado Ferreira

No dia 24 de junho, foi comemorado o Dia do Padroeiro São João Batista, em Prado Ferreira. Nos anos anteriores, devido a pandemia, a festa foi prejudicada. Porém, este ano, com o Coronavirus tendo sua disseminação reduzida, a população pode comemorar, com muita animação e confraternização a tradicional festa de São Batista.

O evento teve um almoço comemorativo, com a participação de várias lideranças do município. O Deputado Estadual Tercílio Turini esteve presente, na companhia dos amigos Anselmo e Aristides de Caires, que já foi prefeito. O vereador Deivid Couto também compareceu, além do Deputado Federal Luiz Nishimori.

Tercílio lembrou que Aristides já foi prefeito de Miraselva e depois lutou pela emancipação de Prado Ferreira, onde vive até hoje. Segundo ele, “estamos sempre atentos às necessidades e reivindicações dos moradores. Tenho um grande apreço por Anselmo de Caires, parceiros leais em defesa de Prado Ferreira. Também conto com os amigos Zé da Ambulância, a Senhora Madalena e o amigo Matiazi, de Miraselva”, destacou.

Anselmo também encontrou o Deputado Federal Luiz Nishimori e sua esposa, Akemi, que estavam acompanhados de alguns assessores, prestigiando a Festa do Padroeiro São João Batista, de Prado Ferreira.

Deputado Federal Luiz Nishimori e sua esposa, Akemi, acompanhados de alguns assessores e Anselmo.