Bruno Santa Rosa se destaca como nova liderança política da região

O Diretor Executivo da Agropecuária Santa Rosa, Bruno Santa Rosa, de Primeiro de Maio, deu provas de seu potencial político na região, ao reunir três importantes nomes da política paranaense. No último dia 21 de julho, estiveram presentas para um encontro com amigos, o pré-candidato a deputado estadual, Alex Canziani, o deputado federal Felipe Francischini e o pré-candidato ao Senado, Sérgio Moro.

Muito aplaudido pelos populares, Bruno recebeu elogios pela iniciativa e viu seu nome ser conclamado a futuro candidato a prefeitura de Primeiro de Maio. Além dos convidados especiais, somaram-se ao evento lideranças de várias cidades da região. Dos nove vereadores de Primeiro de Maio, estavam presentes a total maioria. Também estavam marcaram presença vereadores de Sertanópolis, Uraí, lideranças de Florestópolis, Bela Vista do Paraíso e outras cidades da região.

Alex Canzini, Pré-candidato a Deputado Estadual elogiou a iniciativa de Bruno Santa Rosa.

O pré-candidato Alex Canziani reconheceu a iniciativa de Santa Rosa. Segundo ele, “primeiro, é uma alegria estar aqui, com a presença de tantas pessoas formadoras de opinião em Primeiro de Maio e na região. A cidade precisa de desenvolvimento e, firmei um compromisso com o Bruno para daqui a dois anos, estarmos novamente juntos. Pretendo representar Primeiro de Maio em Curitiba com a experiência que adquiri em Brasília nos anos em que fui deputado federal, fortalecendo toda a região”, enfatizou.

Alex ainda destacou a grande vantagem que é possível notar nas primeiras pesquisas para o Senado. “Também destaco o trabalho desse jovem, competente, que é líder do seu partido, Felipe Francischini que está fazendo um belo trabalho presidindo a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), a mais importante do Congresso. Tenho um compromisso com a nossa terra e com o Bruno Santa Rosa, nosso futuro prefeito”, finalizou sob aplausos.

O Deputado Federal Felipe Francischini lembrou que foram quatro anos de muito trabalho. Tudo que foi aprovado de bom para o Brasil, teve a nossa humilde participação. Tem a questão do municipalismo, que é o meu principal ponto de atuação. É preciso estar nos municípios, ajudando, pois é nos municípios que as pessoas vivem. Pretendo continuar esse trabalho, pois vejo que a nossa região tem um potencial gigantesco, mas as vezes faltam representantes que briguem por isso. Procuro trazer emendas para as pequenas cidades pois conheço as necessidades dos municípios. Viva o Paraná”, encerrou.

Sérgio Moro firmou o compromisso de voltar, daqui a dois anos para apoiar a candidatura do jovem empresário Bruno Santa Rosa a prefeito de Primeiro de Maio.

O principal convidado da noite, ex-Juiz Federal e ex-Ministro da Justiça, Sérgio Moro disse que tem um compromisso, caso seja honrado com a posição de Senador pelo Paraná: “Seja nas menores ou maiores cidades, vou procurar honrar cada voto. Meu compromisso é sempre estar em contato permanente com as pessoas. Muitos políticos vão à Brasília e se esquecem do povo. Aquilo lá é uma redoma de vidro. Uma república de privilégios e acabam esquecendo das pessoas comuns. Estou circulando pelo Paraná para apresentar propostas, ouvir críticas e sugestões. Esse tem que ser um trabalho duradouro. Pretendo ser um senador itinerante. Vou levar as bandeiras que são minhas, do combate à corrupção, segurança pública, levar a credibilidade que a gente construiu com essas bandeiras para Brasília. Mas também vamos tratar de outros temas, como a educação, saúde, geração de emprego e renda. Essa região tem um grande potencial turístico e temos que incentivar essa atividade. Precisamos pensar globalmente, mas agir localmente. Quero voltar a Primeiro de Maio antes, mas daqui a dois anos, vou passar um pouco mais de tempo para ajudar colocar o Bruno na Prefeitura”, completou. Moro foi muito aplaudido e as centenas de pessoas que compareceram à reunião, saíram com a certeza da qualidade dos pré-candidatos e vislumbraram o futuro, com o lançamento da candidatura desse jovem e dinâmico empresário do ramo agrícola, Bruno Santa Rosa. Ao que parece, chegou a sua vez.

O encontro foi produtivo, elogiado e muito comentado. Parabéns a todos. Veja mais em nosso site (www.jornaldacidade.net.br), no blog jornaldogetulio.blogspot.com e em nossas páginas do Facebook e Instagram.

Ex-Ministro Sérgio Moro em sua chegada fez questão de cumprimentar as pessoas.

Felipe Francischini em conversa com Alex Canziani

O anfitrião Bruno Santa Rosa recepcionou Alex Canziani, Felipe Francischini e Sérgio Moro. Tudo perfeito.

Ex-Ministro Sérgio Moro falando sobre alguns de seus projetos para o senado.

Saudado pelas pessoas, Sérgio Moro mostrou simpatia e firmou o compromisso de voltar, daqui a dois anos para apoiar a

candidatura do jovem empresário Bruno Santa Rosa a prefeito de Primeiro de Maio.

Pré-candidato a Deputado Federal Felipe Francischini: Elogios a Bruno Santa Rosa.

Jornalista Getúlio Soares durante a cobertura do evento, ao lado de Sérgio Moro e Bruno Santa Rosa.

Jornalista Getúlio Soares durante a cobertura do evento, ao lado de Sérgio Moro

Muitas pessoas vieram prestigiar o evento e dar seu apoio aos pré-candidatos. O encontro contou com a presença de lideranças de vários municípios da região.

Muitas pessoas vieram prestigiar o evento e dar seu apoio aos pré-candidatos. O encontro contou com a presença de lideranças de vários municípios da região.

Enquanto aguardavam o início da reunião, o clima era de descontraçã e muita amizade. Representantes de Primeiro de Maio, Sertanópolis, Florestópolis, Bela Vista do Paraíso, Uraí e outras cidades da região compareceram. Francischini e Sérgio Moro cumpriram extensa programação na região Norte do Paraná.

Enquanto aguardavam o início da reunião, o clima era de descontraçã e muita amizade. Representantes de Primeiro de Maio, Sertanópolis, Florestópolis, Bela Vista do Paraíso, Uraí e outras cidades da região compareceram. Francischini e Sérgio Moro cumpriram extensa programação na região Norte do Paraná.

Enquanto aguardavam o início da reunião, o clima era de descontraçã e muita amizade. Representantes de Primeiro de Maio, Sertanópolis, Florestópolis, Bela Vista do Paraíso, Uraí e outras cidades da região compareceram. Francischini e Sérgio Moro cumpriram extensa programação na região Norte do Paraná.

Enquanto aguardavam o início da reunião, o clima era de descontraçã e muita amizade. Representantes de Primeiro de Maio, Sertanópolis, Florestópolis, Bela Vista do Paraíso, Uraí e outras cidades da região compareceram. Francischini e Sérgio Moro cumpriram extensa programação na região Norte do Paraná.

Alex Canziani fez questão de cumprimentar as pessoas presentes ao encontro, junto com Silvani

Felipe Fransischini com o vereador de Primeiro de Maio Nena.

Sergio Moro com Paulo Tódero. Apoio ao pré-candidato ao senado.

Saudado pelas pessoas, Sérgio Moro mostrou simpatia e firmou o compromisso de voltar, daqui a dois anos para apoiar a

candidatura do jovem empresário Bruno Santa Rosa a prefeito de Primeiro de Maio.

A esposa Victória Sanchez, distribuiu simpatia durante a reunião, tirou fotos e apoiou o marido Bruno Santa Rosa.

Bruno Santa Rosa agradeceu ao pré-candidato ao Senado, Sérgio Moro e demais políticos.

Saudado pelas pessoas, Sérgio Moro mostrou simpatia e firmou o compromisso de voltar, daqui a dois anos para apoiar a

candidatura do jovem empresário Bruno Santa Rosa a prefeito de Primeiro de Maio.

Vereadores de Primeiro de Maio compareceram. Sete deles devem apoiar Moro, Franchischini e Canziani.