Bruno Santa Rosa cancela contrato para reformas na Paranatur

O Prefeito Bruno Santa Rosa tomou algumas medidas drásticas para a reforma que estava sendo efetuada na Praça Gastronômica da Paranatur, um dos maiores atrativos turísticos da região, localizada em Primeiro de Maio. Por determinação do Chefe do Executivo, a Prefeitura realizou a rescisão unilateral do contrato com a empresa que havia vencido a licitação e teria sido contratada pela administração anterior, para a execução das obras de adequação da praça, que inclui a construção de um restaurante, lanchonete e banheiros com infraestrutura moderna. A obra, que deveria ter sido concluída até fevereiro de 2024, apresentou um atraso absurdo. A empresa responsável pela execução deixou o trabalho inacabado no segundo semestre do ano passado. Recentemente, foi notificada pela prefeitura, porém, confirmou que não teria mais condições de continuar com a execução dos serviços, o que levou ao rompimento do contrato. Diante da situação, a administração municipal não ficará preso a esse descaso. O Prefeito Bruno Santa Rosa determinou que sejam tomadas todas providências cabíveis para que uma nova licitação em regime de urgência seja tomada para garantir a continuidade e conclusão da obra. Segundo Santa Rosa, “O parque da Paranatur é o principal ponto turístico da nossa cidade, frequentado por milhares de pessoas da cidade e cidades da região, todos os meses. Não podemos permitir que uma obra tão importante para o lazer e o bem-estar de nossa população fique parada. Estamos trabalhando para retomar a reforma da Praça Gastronômica e garantir que os visitantes e moradores tenham o melhor serviço possível”, afirmou o prefeito. O valor do contrato inicial é de mais de 745 mil reais, com recursos do Governo Estadual em parceria com o município de Primeiro de Maio. Bruno Santa Rosa pede que a população aguarde mais um pouco, pois, após a conclusão, a Praça Gastronômica será um espaço moderno e adequado, essencial para o desenvolvimento do turismo e para o lazer das famílias que lá frequentam. O Parque da Paranatur será um lugar completo, que refletirá o potencial turístico de Primeiro de Maio.