Primeiro de Maio apresenta melhorias na saúde

O município de Primeiro de Maio, que amargou os últimos lugares entre os municípios do Paraná no final do ano passado, dá sinais de melhorias significativas sob a gestão Bruno Santa Rosa. Logo no início da administração, Bruno autorizou a compra de cerca de 800 mil reais em remédios, além daqueles que são enviados pelos governos estadual e federal. Com remédios nas farmácias, alguns outros importantes passos foram dados. Foi assinado um convênio com o Cismepar – Consórcio Intermunicipal de Saúde, no valor de R$ 770 mil, renovando a adesão de Primeiro de Maio a esse importante consórcio intermunicipal da região. Também foi firmado um convênio para odontologia especializada, que o município não tinha anteriormente. Duas novas enfermeiras foram contratadas, juntamente com mais dois psiquiatras para trabalharem na saúde municipal. Com essas medidas iniciais, já foi possível constatar uma melhora substancial na saúde municipal. Na semana passada, chegou um carro fumacê para combater a epidemia de dengue do município, que estava a níveis alarmantes. Outro grande benefício foi a chegada de três novos veículos para o Programa Saúde da Família. Esses benefícios deram início as mudanças solicitadas pela população. Segundo Bruno Santa Rosa, “estamos revertendo o quadro caótico que se encontrava a saúde de Primeiro de Maio. Ainda falta muito, mas estamos caminhando para um final de melhoria para nossa querida Primeiro de Maio. Se tudo correr bem, esperamos, até o final do ano, fazer com que a saúde de Primeiro de Maio volte a ser como era antigamente. Vamos chegar lá e fazer muito mais”, afirmou Santa Rosa.