Alexandre Curi assume presidência da Assembleia e se consolida entre as principais lideranças políticas do Paraná.

Em 2022, Alexandre Curi recebeu votos em 376 cidades do Paraná. Uma marca histórica. Isso significa que em 95% dos municípios paranaenses o parlamentar teve o seu trabalho reconhecido pelo eleitorado. Nenhum outro candidato alcançou tantas localidades naquele ano e isso resultou em expressivos 237.037 votos para deputado estadual, mais que 100 mil votos a mais que o segundo deputado mais votado. Pela quarta vez na sua trajetória política, Curi recebeu a maior votação do Estado e ficou entre os 10 mais votados do Brasil. A condição de deputado mais votado foi um dos elementos que levaram Alexandre Curi a assumir a Primeira Secretaria da Casa, em 2023 e a postular a presidência da Assembleia Legislativa para o biênio seguinte. Além disso, ele é conhecido como um equilibrado articulador, que dialoga com todas as correntes políticas, e um gestor preparado. Curi também é respeitado por sua atuação em favor dos municípios, tanto que é indicado como representante parlamentar junto ao legislativo e ao Governo do Estado por mais de 170 prefeituras. Eleito para presidir o Poder Legislativo por unanimidade, Alexandre Curi, vai pautar a gestão em quatro pilares: transparência, inovação, economia e sustentabilidade. “Uma honra, muita gratidão e muito orgulho ocupar uma posição tão relevante. Agradeço a confiança dos meus eleitores e dos meus pares no legislativo, reforçando o compromisso que fiz comigo mesmo de não errar e de levar a Assembleia do Paraná a um novo patamar de prestígio e de resultados”, afirmou o deputado.

Curi assume a cadeira de presidente da Assembleia com um roteiro elaborado para os próximos dois anos. “Estabelecemos um Comitê de Planejamento estratégico que desenhou um plano de ação inédito para a Assembleia Legislativa. Já temos 60 iniciativas mapeadas”, afirma o deputado. “Vamos ter uma coordenação de inovação, que, entre outras ações, irá regulamentar e implementar soluções de Inteligência Artificial para otimizar nosso trabalho e facilitar o acesso do cidadão às informações”, completou.

Gestão eficiente

Alexandre Curi, que nos últimos dois anos esteve à frente da primeira-secretaria do legislativo estadual e foi responsável pela gestão administrativa e financeira da Assembleia, ressalta que quer tornar a casa de leis do Paraná a mais transparente do Brasil. “Hoje, já alcançamos o Selo Diamante de Transparência, concedido pela Associação Brasileira dos Tribunais de Contas. Vamos evoluir ainda mais neste aspecto com um novo portal de informações”, adianta o deputado.

Ele também salienta a rigidez administrativa como exemplo de gestão eficiente. “A Assembleia do Paraná é a única do país que devolve ao Executivo quase um terço de seu orçamento. São R$ 430 milhões por ano e este valor se transforma em casas, asfalto, apoio à saúde e mais assistência à população que mais precisa do apoio do Estado. A devolução do dinheiro é fruto da economia de todos os deputados e, com as medidas que vamos adotar, essa economia poderá ser ainda maior”, explica Curi.

“Transparência também significa estar próximo das pessoas. Por isso, vamos ampliar o nosso projeto da Assembleia Itinerante. Vamos levar a Assembleia para todas as regiões do Paraná para ouvir a sociedade, para conhecer as demandas e discutir projetos e prioridades locais com quem vive em cada rincão do Estado. Sabemos que grandes soluções são resultado da abertura ao diálogo com a sociedade”, informa Alexandre Curi.

Trajetória política

Curi chega à presidência da Assembleia Legislativa aos 45 anos e é um dos mais jovens deputados a assumir a função. Apesar da juventude, ele traz consigo uma história política iniciada aos 16 anos. Desde aquela época ele acompanhava o avô, o deputado Aníbal Khury, tanto no legislativo quanto nas agendas pelo Paraná.

Em 2000, Curi foi eleito vereador de Curitiba – à época o mais jovem entre as capitais do Brasil – e desde 2002 está entre os deputados mais votados do Paraná. “É uma história de aprendizado, de trabalho e de dedicação. Acredito que o bom resultado desta trajetória é o reconhecimento da população pelo trabalho municipalista que abracei, em especial nas regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado. Minha convicção é de que todos merecem ser feliz onde vivem e, por isso, temos que melhorar a infraestrutura de todas as cidades, independentemente do tamanho”, pontuou o deputado.

Mesa diretora

Curi presidir a Assembleia ao lado da deputada Flávia Francischini (União), primeira mulher a ocupar a 1ª Vice-presidência da Assembleia, do deputado Gugu Bueno (PSD), eleito primeiro secretário e da deputada Maria Victória (PP), reeleita para a Segunda Secretaria. A chapa eleita também conta com Delegado Jacovós (PL) como segundo vice-presidente; Moacyr Fadel (PSD), como terceiro vice-presidente; Requião Filho (PT), como 3º secretário, Alexandre Amaro (Republicanos), 4º secretário; e Goura (PDT), como quinto secretário.