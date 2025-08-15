Alexandre Curi destaca as transformações da Alep e a proximidade com os paranaenses

“Quando assumi a Presidência da Assembleia, ao lado dos meus colegas deputados, assumimos diversos compromissos. Primeiro, era fazer que a cada dia a entidade se torna-se mais transparente, com mais informações à população do Paraná. Agora, lançamos, um novo Portal com todas as informações do Poder Legislativo, com acesso a todas as informações, servidores efetivos, comissionados, gastos, licitações, orçamento do Poder Legislativo. Essas informações estão no Portal da Transparência e, com esse trabalho, avançamos da sétima Assembleia mais transparente do Brasil, para o quarto lugar, e conquistamos, ao final do ano passado, o tão sonhado e esperado Selo Diamante em transparência, conferido pelos Tribunais de Contas do Brasil, onde analisam durante o ano os índices das Assembleias Legislativas”, explicou ele e ressaltou que a Alep, foi a que mais avançou em transparência, em inovação, sustentabilidade. “Conseguimos atingir 94% no índice de transparência e conquistamos esse selo”. Economia Curi, revelou também que a Alep, avançou muito em economia, especialmente devolvendo recursos do orçamento próprio ao governo do Estado. ”É bom que o paranaense saiba que a Assembleia do Paraná é a única do Brasil que todos os anos devolve metade do seu orçamento, para o governo do Estado, dinheiro público, dinheiro da população do Estado. Não temos nenhuma obrigação em devolver o orçamento, mas graças ao trabalho dos 54 deputados, a economia, todos os anos é devolvido entre 47% e 48% do nosso orçamento e o governador Ratinho Júnior tem um compromisso com os deputados estaduais em aplicar 100% desses valores nos municípios do Paraná”, assinalou Curi, e destacou os programas importantes do governo do Estado, Asfalto Novo, Vida Nova, que está pavimentando a área urbana de praticamente todos os municípios do Paraná, “participamos do maior programa de construção de creches da história do Paraná e ainda aportamos recursos ao Hospital Erasto Gaertner e no Hospital Pequeno Príncipe”. “Estamos sendo protagonistas ao lado do governador Ratinho Júnior desse grande desenvolvimento do Estado, que vive uma paz política, há uma pacificação entre os poderes e o governador conversa com o Presidente da Assembleia, com os deputados, os prefeitos, com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Definimos com muita união, e parceria, o governador apresenta as suas políticas públicas, os seus programas e definimos de forma coletiva”, declarou. Prioridades O Presidente, destacou ainda que essa definição ocorre de maneira coletiva, sempre priorizando as políticas públicas. “A Assembleia tem deputados de todos os cantos do Estado do Paraná. Cada um tem um pensamento, uma necessidade, mas a Assembleia consegue trabalhar isso e, especialmente, modernizar todo o sistema. A Assembleia aprendeu com alguns erros. Em todo o parlamento existem acertos e erros, que foram cometidos no passado, mas tivemos a humildade e a sensibilidade de corrigi-los e fazer a Assembleia ser uma das mais transparentes do Brasil. Então, os deputados, claro, cada um com a sua pauta, sua ideologia, mas, acima de tudo, o Poder Legislativo, e os 54 deputados entenderam e entendem que a população espera um Poder Legislativo ágil, moderno, inovador, sustentável e econômico”, assinalou. Código de Ética O Presidente, revelou que a Assembleia está discutindo um Código de Ética para que o Estado continue crescendo. “Atualmente, é um momento em que essa pauta ideológica, muitas vezes, infelizmente, sobrepõe a pauta de políticas públicas. Sou um deputado municipalista, priorizo as políticas públicas, e acho que a função do parlamentar, além de legislar, fiscalizar e aprovar projetos de leis importantes para a população, a função do parlamentar é priorizar políticas públicas, é debater no parlamento, a descentralização da saúde, o avanço da educação do Paraná, os contratos das novas concessões de pedágio. Esses discursos desrespeitosos, que os parlamentares só têm o objetivo de publicar os vídeos nas suas redes sociais para gerar polêmica e curtidas para conseguir seguidores, não podemos aceitar, porque muitas vezes são discursos sem fundamento. Respeito a liberdade de expressão. O parlamentar tem imunidade no parlamento, na Tribuna, mas defendo que cumpra com a sua obrigação. Esse radicalismo, discursos desrespeitosos que denigrem a imagem do outro, sem nenhum fundamento, não podemos aceitar e o Conselho de Ética, quando houver a quebra de curva, vai tomar a sua decisão pela punição. Mas até o momento, o Conselho de Ética se submetia ao regimento Interno da Casa, sem regras claras, sem segurança jurídica”, pontuou. O gestor explicou que a Assembleia também está preocupada em organizar o Código do Empreendedor. “Cumprimento ao governador Ratinho Júnior, em especial quem investe no Paraná, que teve o maior crescimento econômico do Brasil, acima de 8%, e o maior crescimento industrial do país, 4,2%, o dobro da média nacional. Estamos com uma expectativa muito grande do PIB até o final do ano ultrapassar os R$ 800 bilhões, saltamos 68% nos últimos sete anos, de R$ 430 bilhões para R$ 720 bilhões e tudo se deve, por quê? Porque tem muita gente investindo e acreditando no Paraná. A Assembleia tem que fazer a sua parte. São 21 mil leis e 234 leis complementares, garanto que 90% delas inócuas, desatualizadas, sem nenhuma funcionalidade. Por isso, a Assembleia criou o Código do Empreendedor para reorganizar essas leis, para revogá-las e aprovar leis atuais que vão facilitar a vida de quem quer empreender e investir no Estado do Paraná. Para abrir uma empresa no Estado do Paraná, demora menos de 9h e não podemos aceitar que tem 21 mil leis para quem quer investir no Paraná tenham que ser analisadas. Imagine, um posto de combustíveis, tem uma lei estadual que obriga a fixar nos vidros dos postos de gasolina um mapa físico. No momento que existe o Waze, o Google Maps, Inteligência Artificial, por que um posto tem que ter um mapa totalmente desnecessário ou uma lei que exige a compra de carimbos. São leis desatualizadas. O Código do Empreendedor, presidido pelo deputado Denian Couto, relator, o deputado Marcelo Rangel, que está reanalisando até o final do ano e vamos aprovar esse Código do Empreendedor”, evidenciou. Assembleias Itinerantes Destacou também que a Alep, recebeu um prêmio em Paris pelo programa Assembleia Itinerante. “Já realizamos a 25ª em Castro, na Agroleite. Isso aproxima os parlamentares da população paranaense. A Assembleia Itinerante permitiu que aqueles paranaenses que muitas vezes não tinham oportunidade de vir até Curitiba, conversar com o seu representante político, pudessem fazer na sua cidade ou na cidade mais próxima. Já conversamos com 1,5 milhão de paranaenses, tivemos mais de 15 mil sugestões, nos stands da Assembleia Itinerante tem uma urna onde as pessoas podem depositar a sua sugestão, a sua crítica, a sua denúncia. Todas as sugestões são catalogadas, respondidas, encaminhadas na forma de requerimentos, projetos de lei e prestamos mais de 5 mil homenagens a paranaenses que contribuíram para o desenvolvimento do Estado e vamos manter essa Assembleia Itinerante levando o Poder Legislativo mais próximo da população”. Assembleia Jovem “Fizemos através da Escola do Legislativo o maior parlamento universitário da história da Assembleia, foram mais de 1.238 inscritos e 28 instituições, faculdades públicas, privadas, 28 instituições que estiveram participando do maior evento do parlamento universitário. Estamos ensinando esses jovens, estudantes de Jornalismo e Direito, a saber como é o dia a dia de um parlamentar, o que acontece na Assembleia. Foi realizada a eleição desse Parlamento Universitário, do Presidente da Assembleia, do Presidente da CCJ, para que esses alunos vivam um dia de como é ser um deputado estadual. Esse é um programa que me deixa muito feliz, porque aproxima a Assembleia da juventude e permite a esse jovem ter total conhecimento do que acontece na Assembleia Legislativa do Paraná”. Padrinho político Curi, enfatizou que o governador Ratinho Junior é o maior padrinho político no Estado do Paraná, “é a maior liderança política, não tenho dúvida que os paranaenses vão defender na eleição do ano que vem e votar na continuidade da gestão do governador Ratinho Júnior. É muito bom para o Paraná que essas boas políticas públicas, os bons programas, os bons índices que o governador alcançou tenham continuidade”, mencionou ele e revelou que já conferiu experiência de muitas prefeituras que tiveram uma grande gestão, mas, o povo escolheu pela mudança e o sucessor acabou com os bons programas, “não querendo dar mérito ao seu antecessor, porque não é do mesmo partido, não é do mesmo grupo político. Para o Paraná seria muito bom que o próximo governador dê continuidade à gestão do governador Ratinho Júnior, seja do seu grupo político. Coloquei, o meu nome à disposição, estou no PSD, que é o maior partido do Paraná, que tem como seu presidente a maior liderança que é o governador Ratinho Júnior, não tenho dúvidas, quando o processo eleitoral iniciar, quando as pessoas participarem de tudo isso, o maior cabo eleitoral será o governador Ratinho. E o paranaense vai votar na continuidade da gestão desse grande governador”. Desafios “Conheço o Paraná por inteiro, os 399 municípios, sei o que cada região precisa, porque visito permanentemente, diferente do que o sul-oeste precisa, que é muito forte na agricultura familiar, nas indústrias, é diferente do que a região metropolitana de Curitiba precisa e bem diferente do que o noroeste do Paraná necessita. O próximo governador, além de dar continuidade a essas políticas públicas, tem que ser municipalista, conhecer o Paraná por inteiro, priorizar as políticas públicas, ter diálogo. O governador do Paraná sempre priorizou isso”. Adjori/PR Curi, foi enfático ao destacar a importante atuação da entidade, sempre levando a boa informação, não apenas da Assembleia, mas, também do Governo do Estado. “Estou aberto para muito diálogo, tenho esse estilo parecido com o do governador, de ouvir mais, falar menos, mas tomar decisões baseadas na população, quem sabe o que uma cidade precisa é quem mora na localidade, é quem está no dia a dia utilizando os serviços públicos, enfrentando as dificuldades. Temos essa grande parceria com a Assembleia, e o Governo do Estado está fazendo o Paraná viver esse momento extraordinário”.