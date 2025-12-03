terça-feira, dezembro 9, 2025
Últimos:
Projeto do deputado Tercilio Turini reconhece Limoeiro como Patrimônio Turístico e Gastronômico do Paraná
Paraná

Projeto do deputado Tercilio Turini reconhece Limoeiro como Patrimônio Turístico e Gastronômico do Paraná

Administrador

Uma das áreas de maior movimentação em turismo rural, gastronomia, artesanato, eventos culturais e de produtos agrícolas em Londrina, o Bairro do Limoeiro será declarado Patrimônio Cultural, Turístico e Gastronômico do Estado do Paraná, por proposição do deputado estadual Tercilio Turini. O projeto de lei com a homenagem e o reconhecimento oficial está tramitando na Assembleia Legislativa, vai passar pelas comissões e deve ser votado até abril de 2026. “Uma localidade bem perto do perímetro urbano, cheia de encanto e vida saudável, verde exuberante, toda a beleza do Rio Tibagi e mais características marcantes que orgulham londrinenses e moradores de municípios próximos. Quem conhece se apaixona. E volta para novos passeios” – destaca o deputado.

Milhares de pessoas visitam o Limoeiro nos finais de semana, especialmente aos domingos, pela quantidade e qualidade de atrativos. A região oferece diversas opções como a Feirinha, a Parada do Limoeiro, a Vila da Nata e outros empreendimentos que proporcionam um dia agradável em ambiente familiar e contato próximo com a natureza. Começou a se fortalecer como núcleo gastronômico, de cultura e de compras a partir do início dos anos 2000. Hoje é um marco nos roteiros turísticos de Londrina e do Norte do Paraná, além de reunir grande número de condomínios de chácaras, sítios e outras propriedades maiores, que fazem do lugar um recanto de lazer, de produção e de outras atividades.

No trecho de cerca de 10 quilômetros que leva ao Limoeiro, as atrações ao longo da estrada já chamam a atenção com pesque-pagues (pesqueiros), espaços de eventos, áreas de lazer para locação, restaurantes, lanchonetes, pequenos comércios, venda de produtos direto do produtor, a Capela Santo Antônio e o campo de futebol, entre outras. “A receptividade de moradores, produtores e comerciantes é também um diferencial na região do Limoeiro. Anfitriões que sabem cativar, sempre prontos a atender com atenção, explicar sobre a história e as características da localidade, indicar locais para conhecer, estimular ao máximo o bom aproveitamento do passeio e fortalecer a boa imagem de quem ali trabalha, vive e recebe a todos com carinho e um sorriso no rosto” – argumenta o deputado Tercilio Turini no projeto de lei.

“A união de moradores e produtores locais, o interesse de visitantes pelas belezas naturais, a proximidade com a cidade e a concentração de chácaras iniciada com loteamentos como a Fazenda Nata, motivaram as primeiras ações para dotar a região de estrutura e acolher bem as pessoas. De iniciativas individuais, logo surgiram grupos que vislumbraram a oportunidade de fomentar o turismo rural e gastronômico com negócios em conjunto. Hoje aglutinam boa comida, produtos locais como queijos, mel, embutidos e defumados, verduras, frutas, salgados e doces, massas caseiras, bebidas em geral, artesanatos, artigos de decoração, orquídeas e plantas, muita cultura, ecoturismo e a alegria de um passeio com familiares e amigos. O Limoeiro tem esse nome pela produção de limão e representa a visão da comunidade, o esforço de muitos e a pronta aceitação dos londrinenses em colocar a localidade nos destinos de finais de semana, feriados e como refúgio do dia a dia atribulado do meio urbano” – descreve o deputado na justificativa.

Tercilio Turini acrescenta que reconhecer o Limoeiro como Patrimônio Cultural, Turístico e Gastronômico do Estado do Paraná é uma homenagem à comunidade, aos comerciantes, produtores e dirigentes de associações locais que batalham para fazer o melhor em suas atividades, com dedicação e de braços abertos aos visitantes. “Parabéns a todos no Limoeiro!”

Você pode gostar também

Paraná participa da nova edição da CID para classificação internacional de doenças

Paraná participa da nova edição da CID para classificação internacional de doenças

Administrador
Atletas paranaenses conquistam 11 medalha sem mundial escolar realizado na Sérvia

Atletas paranaenses conquistam 11 medalha sem mundial escolar realizado na Sérvia

Administrador
Homem com dois transplantes e criança comcoração novo: sistema paranaense salva vidas

Homem com dois transplantes e criança comcoração novo: sistema paranaense salva vidas

Administrador