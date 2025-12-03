Projeto do deputado Tercilio Turini reconhece Limoeiro como Patrimônio Turístico e Gastronômico do Paraná

Uma das áreas de maior movimentação em turismo rural, gastronomia, artesanato, eventos culturais e de produtos agrícolas em Londrina, o Bairro do Limoeiro será declarado Patrimônio Cultural, Turístico e Gastronômico do Estado do Paraná, por proposição do deputado estadual Tercilio Turini. O projeto de lei com a homenagem e o reconhecimento oficial está tramitando na Assembleia Legislativa, vai passar pelas comissões e deve ser votado até abril de 2026. “Uma localidade bem perto do perímetro urbano, cheia de encanto e vida saudável, verde exuberante, toda a beleza do Rio Tibagi e mais características marcantes que orgulham londrinenses e moradores de municípios próximos. Quem conhece se apaixona. E volta para novos passeios” – destaca o deputado.

Milhares de pessoas visitam o Limoeiro nos finais de semana, especialmente aos domingos, pela quantidade e qualidade de atrativos. A região oferece diversas opções como a Feirinha, a Parada do Limoeiro, a Vila da Nata e outros empreendimentos que proporcionam um dia agradável em ambiente familiar e contato próximo com a natureza. Começou a se fortalecer como núcleo gastronômico, de cultura e de compras a partir do início dos anos 2000. Hoje é um marco nos roteiros turísticos de Londrina e do Norte do Paraná, além de reunir grande número de condomínios de chácaras, sítios e outras propriedades maiores, que fazem do lugar um recanto de lazer, de produção e de outras atividades.

No trecho de cerca de 10 quilômetros que leva ao Limoeiro, as atrações ao longo da estrada já chamam a atenção com pesque-pagues (pesqueiros), espaços de eventos, áreas de lazer para locação, restaurantes, lanchonetes, pequenos comércios, venda de produtos direto do produtor, a Capela Santo Antônio e o campo de futebol, entre outras. “A receptividade de moradores, produtores e comerciantes é também um diferencial na região do Limoeiro. Anfitriões que sabem cativar, sempre prontos a atender com atenção, explicar sobre a história e as características da localidade, indicar locais para conhecer, estimular ao máximo o bom aproveitamento do passeio e fortalecer a boa imagem de quem ali trabalha, vive e recebe a todos com carinho e um sorriso no rosto” – argumenta o deputado Tercilio Turini no projeto de lei.

“A união de moradores e produtores locais, o interesse de visitantes pelas belezas naturais, a proximidade com a cidade e a concentração de chácaras iniciada com loteamentos como a Fazenda Nata, motivaram as primeiras ações para dotar a região de estrutura e acolher bem as pessoas. De iniciativas individuais, logo surgiram grupos que vislumbraram a oportunidade de fomentar o turismo rural e gastronômico com negócios em conjunto. Hoje aglutinam boa comida, produtos locais como queijos, mel, embutidos e defumados, verduras, frutas, salgados e doces, massas caseiras, bebidas em geral, artesanatos, artigos de decoração, orquídeas e plantas, muita cultura, ecoturismo e a alegria de um passeio com familiares e amigos. O Limoeiro tem esse nome pela produção de limão e representa a visão da comunidade, o esforço de muitos e a pronta aceitação dos londrinenses em colocar a localidade nos destinos de finais de semana, feriados e como refúgio do dia a dia atribulado do meio urbano” – descreve o deputado na justificativa.

Tercilio Turini acrescenta que reconhecer o Limoeiro como Patrimônio Cultural, Turístico e Gastronômico do Estado do Paraná é uma homenagem à comunidade, aos comerciantes, produtores e dirigentes de associações locais que batalham para fazer o melhor em suas atividades, com dedicação e de braços abertos aos visitantes. “Parabéns a todos no Limoeiro!”