sábado, novembro 29, 2025
Chuvas causam estragos, mas resposta rápida garante acolhimento às famílias de Paranagi e Sertaneja

Chuvas causam estragos, mas resposta rápida garante acolhimento às famílias de Paranagi e Sertaneja Os meses de setembro e novembro trouxeram fortes chuvas para Paranagi e Sertaneja, causando danos materiais e preocupação às famílias. No entanto, a união de esforços entre as equipes municipais garantiu uma resposta rápida e eficiente no acolhimento aos moradores afetados. Paranagi: revitalização entregue em tempo recorde Em Paranagi, o temporal do dia 21 de setembro destelhou casas, danificou a rede elétrica e atingiu um dos locais mais simbólicos da comunidade: o cemitério municipal. Diante da proximidade do Dia de Finados, o prefeito Samuel do Prado determinou agilidade nos trabalhos e orientou a equipe de engenharia a ir além dos reparos, propondo melhorias para que a população pudesse prestar suas homenagens com dignidade. O resultado veio em tempo recorde: no dia 31 de outubro, o espaço revitalizado foi entregue à população, com estrutura renovada e mais acessibilidade. A ação foi elogiada pelos moradores e demonstrou respeito com as famílias e com a memória dos que já partiram. Sertaneja: acolhimento e reconstrução Em Sertaneja, as chuvas de pedra e os alagamentos causaram estragos ainda maiores. Várias casas foram destelhadas e algumas famílias perderam tudo o que tinham. A Prefeitura, por meio da Assistência Social e da Defesa Civil, iniciou imediatamente um plano de atendimento emergencial. Mais de 60 famílias já foram assistidas com: • Reposição de telhas e móveis essenciais; • Distribuição de roupas e alimentos; • Atendimento psicossocial; • Encaminhamento para programas de auxílio; • Antecipação de benefícios para garantir segurança e dignidade. Além disso, equipes técnicas visitaram os bairros mais atingidos para realizar o levantamento de danos e orientar as famílias sobre os caminhos legais para o recebimento de apoio e indenização. A mobilização reforçou o espírito de solidariedade do município. Voluntários, servidores, empresários e moradores se uniram. As tempestades deixaram marcas, mas mostraram também a força de uma comunidade que age com rapidez, acolhe com respeito e reconstrói com esperança. Paranagi e Sertaneja seguem em frente, trabalhando para devolver segurança e bem-estar a cada morador.

