sábado, novembro 29, 2025
Últimos:
Câmara de Primeiro de Maio vota favorável a implantação de bolsa auxílio para acolhimento de crianças e adolescentes
Primeiro de Maio

Câmara de Primeiro de Maio vota favorável a implantação de bolsa auxílio para acolhimento de crianças e adolescentes

Administrador

O Legislativo de Primeiro de Maio aprovou a alteração da Lei 673/2017 (uma lei que durava oito anos), para correção da bolsa auxílio visando o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, inseridas no programa de acolhimento em família acolhedora. A família de apoio que atendam as necessidades de acolhimento institucional, conforme o Art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, limitado a estadia do tutelado a cinco dias. A família de apoio receberá bolsa auxílio no valor de R$ 1.000, (mil reais) mensais, reajustados pelo IGPM, a partir da homologação do credenciamento, independentemente da existência de acolhimento de criança ou adolescente.

Você pode gostar também

Vereadores de Primeiro de Maio tiveram que devolver diárias

Vereadores de Primeiro de Maio tiveram que devolver diárias

Administrador
Bruno Santa Rosa leva pedidos a Moro

Bruno Santa Rosa leva pedidos a Moro

Administrador
Primeiro de Maio recebe carreta do conhecimento do Senac

Primeiro de Maio recebe carreta do conhecimento do Senac

Administrador