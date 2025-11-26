IPTU premiado em Primeiro de Maio

A Prefeitura de Primeiro de Maio irá promover a campanha “IPTU Premiado”, para evitar a inadimplência dos contribuintes que estiverem com os impostos em dia. A proposta é incentivar o fortalecimento da receita, através do sorteio de uma Scooter para os contribuintes que estiverem em dia com o pagamento do IPTU. O pedido foi feito à Câmara de Vereadores, que aprovou a campanha por unanimidade. A promoção visa melhorar a arrecadação do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano por meio da realização do sorteio de prêmios entre os munícipes que estiverem em dia com o tributo, fortalecendo assim a arrecadação própria do município, essencial para a manutenção e melhoria dos serviços públicos ofertados à população. A lei atual não contemplava a dotação orçamentária para premiações dessa natureza. A abertura do crédito especial foi necessária, através da aprovação da lei pela Câmara Municipal, que atendeu a solicitação do Executivo Municipal. É o Legislativo e o Executivo trabalhando juntos para o benefício de Primeiro de Maio.