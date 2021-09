Sertaneja finaliza letreiro turístico

O amor por Sertaneja agora está estampado na entrada da cidade. A Prefeitura finalizou, no último dia 21 de setembro, a instalação da “Sertanejinha”, simpática boneca símbolo do município. Quem passou pelo local pode ver que a entrada agora está muito mais bonita.

Além de embelezar a entrada da cidade e desenvolver um sentimento de pertencimento nos munícipes, o letreiro é ainda um importante investimento de valorização para o turismo do município.

A Prefeitura vem trabalhando na urbanização e melhoria do embelezamento paisagístico das ruas da cidade, desde o início do ano, como serviços de calçamentos, plantio de árvores, recuperação de praças e prédios públicos.

Também foram feitas as substituições das lâmpadas convencionais da iluminação pública por modernas luminárias de led, que consomem menos energia elétrica e proporcionam melhor luminosidade, contribuindo assim para a segurança e embelezamento da cidade. Segundo o Prefeito Jamison Donizete, “estamos promovendo uma série de melhorias no município, com apoio do Governo do Estado e nossos deputados. Existem dois projetos que pretendemos iniciar em breve, que é o Parque Urbano e o Terminal Turistico em Paranagi. Essas obras fazem parte de um grande projeto turístico do município, que será realizado com o início em operação do Hard Rock Hotel, na Ilha do Sol. Estamos preparando a cidade e capacitando a população para essa mudança do perfil econômico do município”, explicou.

Novo letreiro turístico de Sertaneja. Uma simpática e atrativa recepção aos turistas.