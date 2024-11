Vivendo e aprendendo

O prefeito eleito de Primeiro de Maio, Bruno Santa Rosa está realmente mostrando o seu empenho em governar o município. Tem procurado participar de todo tipo de evento, palestras e formação que são realizadas pela CNM – Confederação Nacional dos Municípios e Amepar – Associação dos Municípios do Médio Paranapanema. Na semana passada esteve em Brasília para participar do Seminário Novos Gestores, organizado pela CNM, que tem procurado dar todo respaldo aos novos gestores, eleitos esse ano. Na ocasião, encontrou o amigo Samuel do Prado, prefeito eleito de Sertaneja. Essa é uma prova do empenho de Bruno em fazer uma boa gestão, com eficiência e dedicação. Um eleitor, ao ficar sabendo dos cursos e palestras que Santa Rosa tem participado disse: “Esse rapaz vai fazer uma excelente administração. É esforçado, participa, procura aprender todo o expediente para, quando assumir, fazer um bom trabalho. Acho que acertei meu voto”, disse feliz.