Sertaneja vai ampliar sistema de água e esgotos

Com aporte de recursos na ordem de mais de 10 milhões de reais do novo PAC – Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, o município de Sertaneja pretende realizar obras para ampliação do Sistema de Água e implantação de esgotos em bairros da cidade. O Prefeito de Sertaneja, Jamison Donizete, assinou, no último dia 28 de outubro, com a Caixa Econômica Federal (CEF), dois termos de compromissos nesse sentido. Um deles é o termo de compromisso Nº 968.628/2024, junto ao Ministério das Cidades, tendo como intermediária a CEF, que tem por finalidade a ampliação do Sistema de Abastecimento de água na sede do município. O valor a ser repassado é de R$ 5.839.321,38 sendo que Sertaneja irá aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 291.966,06 Com esse investimento, o Samae de Sertaneja pretende ampliar o sistema de abastecimento de água do município, com a perfuração de novos poços, novas redes adutoras e de distribuição, ligações prediais e construir um novo reservatório. O outro termo de compromisso assinado é o de Nº 968.587/2024, também com o Ministério das Cidades do Governo Federal, em parceria com a Caixa Econômica, visando a implantação do sistema de esgotamento sanitário na sede do município de Sertaneja, com investimentos na ordem de R$ 4.617.121,46 sendo que o município irá aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 243.006,40 que serão utilizados na implantação da rede coletora de esgoto e ligações prediais, nos bairros que ainda não possuem tal benfeitoria, além da construção de estações elevatórias de esgoto, que forem necessárias. Segundo o Samae, “O acesso à água tratada e à rede coletora de esgotos, reduz o índice de doenças, diminuindo o gasto do sistema público de saúde, garantindo mais qualidade de vida a toda população sertanejense”, enfatizaram.