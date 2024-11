Dois novos ônibus para Bela Vista do Paraíso

O município de Bela Vista recebeu dois novos ônibus nos últimos 15 dias. O primeiro é um ônibus com capacidade para mais de 40 passageiros sentados, zero quilômetro, viabilizado através do empenho do Deputado Tiago Amaral, juntamente com o Secretário de Saúde, Beto Preto e o Governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O ônibus será utilizado na Atenção Básica da Saúde, no transporte de pacientes para a cidade de Londrina, Rolândia, entre outras, que fazem tratamento nos municípios, como hemodiálise, consultas, terapias e visitas. O ônibus escolar, tem capacidade para cerca de 25 alunos sentados e foi adquirido através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pelo Plano de Ações Articuladas (PAR), do novo PAC Caminhos da Escola do Governo Federal. O programa objetiva garantir prioritariamente o acesso diário e a permanência dos estudantes residentes em áreas rurais e ribeirinha, nas escolas públicas de educação básica. O Prefeito Fabrício Pastore (Jacaré) comemorou a chegada dos novos ônibus. “Graças a Deus, nossa frota vem trocada constantemente e isso garante conforto para os usuários e segurança para nossos motoristas. A gente tem um bom relacionamento tanto no Governo do Estado, quanto no Governo Federal, através de nossos deputados, contamos com as certidões em dia e possuímos condições de garantir a contrapartida, que é a parte do município na aquisição dos veículos”, observou.