Espetáculo busca a conscientização de jovens e adolescentes

Em comemoração ao Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Cia. de Teatro Espaço Sou Arte apresentou o espetáculo “Num Reino Não Tão Distante”.

De acordo com a sinopse da atração, num lugar não muito longe, mais perto do que se pode imaginar, vivia uma fadinha muito doce, chamada Bela. Como uma criança do mundo real, adorava correr e brincar. Seu sonho era aprender a voar. Morava na Floresta Encantada e a Fada Mestre Melinda lutava para garantir todos os direitos das crianças e adolescentes da floresta. Mas, não muito longe, havia um ser malvado que, com sua estupidez queria fazer a pequena Bela deixar de sonhar e perder a inocência e vontade de voar.

É uma história de faz de conta, mas que retrata a realidade das crianças, que podem sofrer uma grande maldade. A violência sexual contra criança e adolescentes é o foco dessa trama que traz fadas, bruxas e duendes para aproximar as crianças de hoje e fazer uma analogia com o espetáculo. O assunto importante e sério, coloca elementos cênicos que mexerão com a imaginação das crianças, mesclando circo, teatro e dança, com reflexões de como uma criança pode buscar ajuda quando se encontra em situações de perigo.

Estiveram presentes, como convidadas especiais, a Juíza de Direito da Comarca de Uraí, Ana Cristina Cremonezi e a Assistente Social, Patrícia D’Avila Siqueira. Toda comunidade adorou a peça e levou para casa um ensinamento importante de como se prevenir. Parabéns à Secretária de Assistência Social, Layse Camargo Coimbra pela iniciativa.