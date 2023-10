8º Rodeio de Paranagi leva milhares de pessoas ao distrito

O Distrito de Paranagi, em Sertaneja, foi palco do 8º Rodeio dentro do Paranagi Fest, promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com a Câmara de Vereadores. O evento aconteceu entre os dias 28 a 30 de setembro, encerrando com uma cavalgada no dia 01 de outubro.

Os shows foram uma tônica a parte. No dia 28 a terra tremeu ao som da dupla Bruno e Barreto, que cantaram seus principias hits e fizeram a galera tirar o pé do chão. No dia 29 foi a vez da dupla Pedro e Paraná com o sertanejo raiz e modão da melhor qualidade. No sábado, dia 30, mais uma dupla de sucesso: Jad & Jefferson, que também encantaram o público com suas músicas mais conhecidas, entre outras de duplas conhecidas nacionalmente.

Para as crianças, um parque de diversões gratuitas, com vários tipos de brinquedos. A praça de alimentação também recebeu elogios, com a variedade de petiscos, guloseimas e bebidas. Todas as noites aconteceram Rodeios Profissionais, através da Cia. de Rodeio 2B, de Sertaneja, Cia de Rodeio Carollayne, de Sapopema e o Condomínio Norte Pioneiro. Os rodeios em touros fizeram a torcida vibrar com os corajosos peões. Para os mais jovens, um animado passeio de pônei. A criançada adorou.

A entrada do 8º. Rodeio Fest de Paranagi foi um quilo de alimento não perecível, que podia ser trocado pelo ingresso em diversos pontos do comércio em Sertaneja e Paranagi. A arrecadação foi destinada à entidades beneficentes do município.

O Prefeito Jamison Donizete compareceu, juntamente com a Primeira-dama, Michele Pinheiro e todos os vereadores da base aliada. O Deputado Estadual Luiz Cláudio Romanelli levou um abraço do Governador Ratinho Júnior, que devido compromissos anteriores não pode comparecer. Jamison ficou contente com o sucesso do evento. Segundo ele, “o povo de Paranagi mora em nosso coração e esta festa é nossa forma de agradecer o apoio que temos recebido desse distrito maravilhoso”, resumiu. O deputado Romanelli levou um abraço do Governador Carlos Massa Ratinho Júnior. “Estou aqui em nome do Governador Ratinho Júnior para saldar a população de Sertaneja, do Paranagi e da região. O Paraná é um estado onde a felicidade está sempre presente”, concluiu.

Acima, Deputado Romanelli, Pres. da Câmara, Thales Tavares e vários vereadores compareceram. Jamison declara aberto o Rodeio de Paranagi. A beleza de Paranagi: Maria Eduarda Marques Junqueira Rainha do Rodeio (centro), Gabriele Martins Lima, Princesa (esquerda) e Heloá Vitória Rodrigues da Silva, Garota Paranagi (direita).

Entrega dos prêmios da cavalgada.