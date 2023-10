Ana Ruth recebe elogios durante evento

No último dia 27 de setembro, na cidade de Rolândia, aconteceu o lançamento do programa “Paraná Rosa”, relacionado com a campanha Outubro Rosa. A primeira dama do Estado e Presidente do Conselho de Ação Solidária, Luciana Saito Azevedo Massa, esposa do Governador Carlos Ratinho Massa estava presente ao evento.

Na ocasião também aconteceu a entrega as prefeitas e prefeitos da região, os brinquedos da campanha Paraná Piá, destinado para as assistências sociais da regional norte. A Secretária Municipal da Assistência Social, Heloisa Buzzo Máximo Dias acompanhou a prefeita Ana Ruth no evento.

A campanha de arrecadação de brinquedos surgiu em 2020, no âmbito da pandemia. Os brinquedos beneficiam crianças que estão internadas ou passando por algum tratamento em hospitais municipais. Segundo Luciana Saito Massa, idealizadora da campanha, “a campanha visa trazer alegria às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no Paraná. É nosso dever garantir que todas as crianças tenham oportunidade de crescer em um ambiente feliz e repleto de oportunidades”, afirmou a primeira-dama.

Várias prefeitas e mulheres em importantes cargos no Paraná elogiaram a prefeito Ana Ruth Secco, de Sertanópolis pela administração que vem desenvolvendo. Através de um planejamento estruturante, a atual administração promove ações importantes no município, visando o desenvolvimento. Várias obras encontram-se em andamento, muitas delas corrigindo problemas de anos passados. A Prefeita de Tamarana, Luzia Suzukawa, amiga pessoal de Ana Ruth e a Chefe da Casa Civil em Londrina, Sandra Moya, estavam presentes e elogiaram a Prefeita de Sertanópolis pelo trabalho realizado.

Ana Ruth e Heloisa Dias, com a Primeira Dama do Estado, Luciana Massa.

Ana Ruth com Sandra Moya, da Casa Civil Regional Londrina.

Luzia Suzukawa, prefeita de Tamarana, cumprimenta a amiga Ana Ruth.

Luciana Saito Massa, idealizadora da campanha falou sobre o assunto. A Prefeita Ana Ruth Secco recebeu vários elogios de importentes mulheres em grandes cargos.