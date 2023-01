Começo de ano, começo de luta

O Prefeito de Sertaneja, Jamison Donizete, mal iniciou o ano e já saiu em busca de recursos para o seu município. Um bom exemplo do prefeito batalhador e que trabalha incansavelmente para o bem de sua população.

Jamison esteve na primeira semana de janeiro em Curitiba em busca de novos recursos e demandas para o município. Acompanhado pelo Assessor Parlamentar João Ricardo, do gabinete do Deputado Estadual Luiz Cláudio Romanelli, compareceu na Secretaria de Estado das Cidades (antiga SEDU), agora comandada pelo jovem Eduardo Pimentel, que foi vice-prefeito de Rafael Grega.

Segundo Pimentel, “o Governador Ratinho Júnior nos incumbiu de dar andamento aos programas de financiamento e liberação de recursos aos municípios. Iremos formular as políticas públicas que visem a melhoria da infraestrutura urbana e a liberação de novos equipamentos públicos, como creches, centros comunitários, barracões industriais e praças.

O Prefeito Jamison também visitou Guto Silva, novo titular da Secretaria de Estado do Planejamento. No gabinete do Secretário, Jamison “apresentou novos projetos para o município, que serão desenvolvidos em 2023. Além de dar continuidade às obras já iniciadas e em planejamento, vamos batalhar para viabilizar novos recursos para Sertaneja”, explicou. Jamison ainda encontrou um tempo para uma reunião com o amigo e deputado estadual Romanelli. “Através do empenho do Deputado Romanelli, Sertaneja recebeu vários projetos, benefícios e recursos da esfera estadual para obras e investimentos nos últimos anos. Agora viemos em busca de novas demandas. O município não pode parar e vamos fazer uma gestão cada vez melhor” frisou o Prefeito Jamison.

