No dia 28 de novembro, o Prefeito de Sertaneja, Jamison Donizete e o vereador Samuel do Prado receberam o Padre Orisvaldo Calandro. Na ocasião, presentearam o padre de Sertaneja com a boneca símbolo do município, a Sertanejinha.

Segundo Jamison “é uma forma de agradecermos por todo serviço prestado à nossa cidade. O Padre Orisvaldo é uma pessoa muito querida entre a comunidade. Que Deus continue o abençoando”, finalizou.