Futebol feminino de Sertanópolis cresce

As equipes de futebol feminino de Sertanópolis vêm crescendo a cada dia. As garotas treinam todas as quintas, das 8:00 às 21:00 horas, na Escola Maria Gomes e na sexta, das 7:30 às 21:00 horas, o treino acontece na quadra da Escola Luiz Deliberador. Aos domingos, os treinos acontecem das 3:30 às 17:30 horas, na quadra da Escola Maria Gomes.

Não há idade para participar e as garotas que estiverem interessadas podem comparecer nesses horários e falar com a técnica Natália Coutinho, treinadora voluntária, para iniciar os treinamentos. Segundo Natália, “Bem, primeiro quero agradecer ao nosso jornal, o Jornal da Cidade por essa oportunidade. Vocês têm sempre dado uma oportunidade ao esporte e isso é muito importante. Os treinos são gratuitos, aceitamos atletas de todas as idades, pois atuamos em várias categorias. A gente já ganhou alguns torneios esse ano, mas estamos nos preparando para fazer mais bonito ainda em 2024. Agradecemos a Prefeitura Municipal, através de Prefeita Ana Ruth, pelo apoio, ao Secretário de Esportes, Eduardo Parreira e todos os colaboradores. É um trabalho voluntário onde a paixão pelo esporte fala mais alto”, encerrou.