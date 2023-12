Rancho Alegre comemora 63 anos, com gestão inovadora

O município de Rancho Alegre completou 63 anos de emancipação política. Para marcar a data significativa, a Prefeitura promoveu vários eventos. Foram realizados três grandes shows: No dia 17 de novembro, aconteceu a apresentação da dupla Mariana e Mateus. No dia 18, dia do aniversário de Rancho Alegre, foi a vez da dupla Gabi e Zanetti e fechando com chave de ouro, uma super atração musical – a dupla João Bosco e Vinícius.

As apresentações aconteceram no Estádio Municipal, especialmente preparado para os eventos, com toda a infraestrutura necessária: Praça de Alimentação, segurança particular e com apoio da PM, banheiros e um sensacional Espaço Kids, com brinquedos infláveis. Durante a festa, um trenzinho e a Carreta Furacão fizeram passeios gratuitos para as crianças.

No sábado, aconteceu o Desfile Cívico Escolar com a participação de todas as escolas do município, diversas entidades e a apresentação de três fanfarras. Os carros alegóricos, trazendo as crianças encantaram a todos, pais e o público, pela beleza dos temas e roupas. A cada escola, uma surpresa agradável.

Nossa reportagem esteve presente e registrou os melhores momentos da festa. Infelizmente, devido a falta de espaço, deixamos de apresentar algumas fotos. Foram mais de 100 fotos e foi difícil escolher algumas.

Segundo o Prefeito Fernando Coimbra e o vice, Flavinho, “queremos, em nosso nome, agradecer a toda equipe que trabalhou para a realização de mais um aniversário de nossa querida Rancho Alegre. Temos certeza que este evento irá ficar marcado na memória de todos. Tudo transcorreu como o esperado: Um ambiente aconchegante, bem organizado, para que todas as pessoas pudessem curtir o evento de forma tranquila. A única palavra que podemos dizer é Gratidão. Aos organizadores, aos participantes das barracas, dos trabalhadores, das equipes da Polícia Militar e Rotam, os seguranças e brigadistas, nossa equipe da Unidade de Saúde, a Câmara de Vereadores que caminham junto com o Executivo, os membros do Conselho Tutelar, enfim, a todos os envolvidos. Essa festa é de todo mundo. Queremos agradecer também aos cantores que animaram nossa festa, os professores, diretoras e equipe pedagógica, o pessoal da Educação, que fizeram um desfile lindo, cheio de graça e beleza. Esperamos que tenham gostado”, encerraram.

Alunos da Escolinha de Futsal que recentemente ficaram em 3º na Copa Litoral disputada em Guaratuba.

Três fanfarras se apresentaram: A Fanfarra Municipal, Fanfarra de Uraí e Fanfarra dos Veteranos.

Aluna Anna Julia de Paula, que vai para Nova Zelândia através do intercâmbio Ganhando o Mundo.

A quantidade de projetos que existem em Rancho Alegre é impressionante.

São projetos nas mais variadas áreas: Para idosos, projetos esportivos, Ballet, projetos para crianças, jovens e adolescentes, apoio aos animais e para

Assistência Social. A Prefeitura de Rancho Alegre tem investido com determinação na área social. Parabéns a todos.

O Desfile de Aniversário de Rancho Alegre aconteceu na Avenida Brasil, agora com recape asfáltico realizado pela administração municipal.

Dia 17/11 – Show com Mariana e Matheus. Dia 18/11, show com Gabi e Zanetti. Dia 19, Show com João Bosco e Vinícius. Autoridades e convidados compareceram a grande festa.

Personagens do Aniversário de

Rancho Alegre:

Jovens, adolescentes, adultos e idosos vestiram com orgulho a camisa da sua cidade e foram à avenida comemorar os 63 anos de emancipação política.

Abaixo, algumas das autoridades presentes: O Pres. da Câmara, Reginaldo Estuqui, Vice-prefeito Flavinho, Prefeito Fernando Coimbra e o vereador Valentin Fontana (Tuca). Ao lado, pessoal da Secretaria de Educação e Assistência Social, organizadores e coordenadores do Desfile Cívico-Escolar.