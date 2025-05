Boas notícias

Na última semana, o Deputado Estadual Cobra Reporter esteve em visita a Sertanópolis onde ouvia as demandas e necessidades do município. Ele foi recebido no gabinete da Prefeita Ana Ruth Secco, que estava acompanhada pelo vice-prefeito Edson Filho, vereadores e secretários municipais. Cada um falou sobre as necessidades de seu departamento e o deputado Cobra Reporter ouviu a todos atentamente. Segundo a Prefeita Ana Ruth Secco, “foi uma reunião extremamente positiva, repleta de boas perpectivas”, afirmou. Já o deputado Cobra Reporter afirmou que irá levar as demandas até o governo estadual, onde possui bom relacionamento com as várias secretarias do Estado. “Procuramos tomar conhecimento das necessidades de Sertanópolis e vamos atrás das demandas. É função dos deputados percorrer os municípios e procurar atender, sempre que possível. Esse contato é muito produtivo pois ficamos sabendo aquilo que os municípios precisam. Vamos atrás, vamos procurar atender dentro do possível”, adiantou.