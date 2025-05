As mulheres fazem a diferença no campo

Grandes transformações marcam o agronegócio no Brasil e no mundo. Neste cenário dinâmico, as mulheres conquistam cada vez mais espaço e se destacam como protagonistas em toda a cadeia produtiva. Cada vez mais qualificadas, assumem funções que antes eram dominadas pelos homens e atuam nas mais variadas atividades operacionais, lideram projetos, empresas e instituições, gerenciam propriedades e contribuem diretamente para o fortalecimento da agropecuária. Todo esse desempenho é impulsionado por diversas iniciativas que incentivam a qualificação e a formação profissional. No Paraná, o Sistema Senar e os Sindicatos Rurais investem no desenvolvimento das mulheres do meio rural, oferecendo treinamentos específicos para elas. As capacitações abrangem diversas áreas e tem sido fundamental para ampliar o conhecimento técnico e as oportunidades de atuação feminina no campo. O presidente do Sistema Senar de Santa Catarina, José Zeferino Pedrozo, realçou que, assim como outros sistemas da economia, as mulheres do meio rural têm ampliado significativamente sua participação nas atividades das propriedades. De acordo com ele, auxiliá-las a aumentar sua presença, tanto nas atividades operacionais, quanto na gestão das propriedades, é uma das prioridades do Sistema Senar. “Com qualificação profissional, o campo se torna um ambiente mais justo, inclusivo, inovador e preparado para os desafios do futuro”, afirmou. Os relatos mostram que as capacitações representam um passo importante para a autonomia e melhores tomadas de decisões. Com oportunidades de conhecimento, elas têm mais confiança para desenvolver atividades, tanto operacionais, quanto de gestão. RELATOS QUE INSPIRAM Os treinamentos têm sido muito bons para que as mulheres aprendam a operar desde máquinas de forma correta e segura, até para a gestão empresarial no campo. A capacitação tem proporcionado um conhecimento amplo em vários setores do campo. As mulheres precisam ser protagonistas e ter conhecimento em várias áreas.