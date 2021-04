ONG assume Canil Municipal em Sertanópolis; Castração tem início

No último dia 25 de março, foi assinado um termo de colaboração entre a Prefeitura de Sertanópolis e a Associação Civil para os Animais de Sertanópolis (ACIPROAS), uma ONG cujo trabalho é voltado para o bem-estar dos animais em situação de abandono e maus tratos.

A ONG ficará encarregada de cuidar do Canil Municipal e contará com o apoio, tanto de mão de obra quanto financeiro por parte da Prefeitura Municipal, que irá providenciar a castração de fêmeas do canil, para que os animais possam ser adotados sem custos para a ONG e para os tutores. A castração das fêmeas do canil teve início no último dia 24 de março. Serão castrados 2.500 animais no decorrer da gestão. Os alvos serão animais de rua e população de baixa renda, com apoio da Assistência Social e do Cras, que irão ajudar na seleção do público. Os serviços veterinários especializados, como consultas, exames e internações também ficarão por conta do município, bem como os medicamentos (antibióticos, anti-inflamatórios, vitaminas e vermífugos, além é, claro da alimentação (ração para filhotes e adultos).

A Prefeitura também se comprometeu a proceder melhorias nas instalações físicas do canil municipal, a construção de um gatil e a instalação de câmeras de monitoramento, visando inibir o abandono de animais próximo ao canil, fato que vinha ocorrendo constantemente. Pessoas sem a menor cerimônia e espírito humano, acabavam abandonando ninhadas inteiras de filhotes de animais nas portas do canil, muitas vezes animais recém-nascidos, que nem tinham idade para serem vacinados. A ações da ONG serão fiscalizadas pelo município que irá acompanhar os resultados da parceria. Segundo a Prefeita Ana Ruth, “respeitar os animais é dever de todos. Amá-los é um privilégio de poucos, pois não existem cachorros de rua. Existem cachorros abandonados por nós”, criticou.

A parceria é inédita e pode trazer bons resultados, uma vez que ONG estará orientando os trabalhos e colocará voluntários para ajudar o trabalho dos funcionários da Prefeitura, melhorando os resultados.

Prefeitura Municipal de Sertanópolis e Ong local assinam acordo para trabalho em prol de animais em situação de abandono e maus tratos. ACIPROAS ficará responsável pelo Canil Municipal. Fotos: Prefeitura Municipal.

Prefeita Ana Ruth Secco assina acordo com Ong de causa animal.

Márcia Hernandes presidente da ACIPROAS, Associação Civil para os Animais de Sertanópolis.

Érick Pissinati, chefe da Vigilância Sanitária de Sertanópolis.