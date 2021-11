Programa Parceiros de Valor encerra primeira edição

A primeira edição do Programa Parceiros de Valor da Sicredi União PR/SP se encerrou no último dia 24 de novembro, contando com 31 participantes. A cerimônia foi híbrida, em que também se realizou o primeiro Fórum de Fornecedores.

O programa foi lançado pela cooperativa de crédito em junho último, após ser gestado por cerca de um ano. O seu propósito é envolver e oferecer as ferramentas para que os associados e fornecedores alcancem a Certificação B. As empresas B (Benefit Corporation ou Associações de Benefício) são negócios que atendem a altos padrões de desempenho social e ambiental, e a critérios de transparência e de responsabilidade legal em equilibrar lucro e propósito.

Na abertura do evento, o presidente Wellington Machado, que participou virtualmente, destacou que a cooperativa tem como propósito promover uma sociedade mais próspera e para isso, busca também que os fornecedores da Sicredi União PR/SP prosperem juntos. “Estou feliz e orgulhoso desse movimento. Com cada um fazendo sua parte, deixaremos um mundo melhor para as futuras gerações”, disse.

Presente à cerimônia, o diretor-executivo, Rogério Machado, mencionou que “esse é um momento de reflexão sobre o que estamos construindo e com quem queremos seguir nessa jornada”. Ele ressaltou que a certificação é para que as empresas se conscientizem que precisam ter sustentabilidade, que precisamos construir uma sociedade mais equânime e todos precisam pensar juntos como deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

A cerimônia contou também com palestra de Francine Lemos, sócia da Cause, empresa B que apoia marcas e organizações a identificar e fazer a gestão de suas causas. Ela falou sobre “Sustentabilidade no Fortalecimento da Cadeia de Fornecedores”.

Participaram também a coordenadora de Desenvolvimento do Cooperativismo, Gabriela Ottoboni; a gerente de Operações Administrativas, Valdirene Viegas; a diretora da Rosvale Consultoria, Rose Floriano; e a gerente de Desenvolvimento Regional, Carla Sonoda.

Dinâmica

Os associados e fornecedores da primeira edição do programa participaram de reuniões semanais em que foi refletido sobre os impactos ambientais e sociais de cada atividade. O programa, como explicou a gerente de Operações Administrativas da cooperativa, Valdirene Viegas, foi composto por três módulos: treinamento, no qual foram trabalhados cinco pilares (governança, trabalhadores, clientes, comunidade e meio ambiente), preenchimento do Bia do sistema B, em que as empresas medem e relatam seus impactos e são pontuadas; e o módulo três, que foi o momento de promover as boas práticas que as empresas já têm em sua rotina.

As empresas que se sobressaíram em cada pilar, foram reconhecidas e levaram para casa um troféu. Foram elas:

– Pilar Governança: SPSP

– Pilar Colaboradores: Unid Comunicação

– Pilar Comunidade: HS Locações

– Pilar Meio Ambiente: Lumens Comunicação Visual

– Pilar Clientes: Concectese Serviços Educacionais

Avaliação

A participação no Programa Parceiros de Valor foi um grande aprendizado, na avaliação dos fornecedores. O representante da Unid Comunicação, Antonio Bidim, destacou o quanto foi importante ver que negócio da empresa está alinhado com os propósitos da cooperativa na valorização do ser humano, na saúde mental, na prática de dar apoio às pessoas a buscarem sua realização profissional. ”Importante perceber que, independente do tamanho de sua empresa, qualquer ação que ela venha a ter, pode trazer um impacto positivo”, disse Bidim.

Márcia Ambrósio, da Lumens Comunicação Visual, destacou a visão da Sicredi União PR/SP ao propor esse programa. “A cooperativa teve uma visão muito grande ao proporcionar o programa para os fornecedores. Você não vê outras empresas se preocupando com os fornecedores”, comentou.

Fonte: Assessoria de Comunicação Sicredi.