Projeto Florescer convida mulheres dos comitês a terem um tempo para si

No próximo dia 31 será realizado o primeiro encontro on-line e várias ações ocorrerão ao longo do ano

Interromper, por alguns momentos, as atividades diárias para se olhar e se cuidar parece uma realidade distante para muitas mulheres, que correm o dia todo para dar conta de tantas tarefas. Menos, claro, dedicar um tempo, mínimo que seja, para si própria. Tendo essa realidade como diretriz, a equipe da coordenação do Programa de Comitês da Sicredi União PR/SP criou o Projeto Florescer para comemorar o Dia Internacional da Mulher, mas que terá ações pontuais ao longo deste ano.

No próximo dia 31, as cerca de 45 mulheres que integram os comitês Jovem, Mulher e Master na Regional Norte da cooperativa vão se reunir para um evento on-line das 8h30 às 11h30. Nessas três horas, elas participarão de uma palestra sobre “A importância do Autocuidado”, com a psicóloga e coordenadora do Programa de Comitês da Sicredi União, Taiane Andrade Boccato; e de um bate-papo com a gerente Regional da Sicredi União PR/SP Carla Sonoda sobre liderança feminina. Também participarão de uma oficina, ministrada por Taiane e por Gabriela Ottoboni, ex-coordenadora do programa de Comitês, na qual farão uma agenda de autocuidado, personalizando-a com scrapbook, utilizando um kit que a cooperativa enviou à residência de cada uma delas.

“Nosso objetivo é que as mulheres aprendam a ter um tempo para si”, explica Taiane Boccato. Segundo ela, ao longo do ano, essas mulheres irão receber, a cada dois meses, um mimo em suas casas, lembrando do compromisso de se olharem e se nutrirem para continuarem fortes, saudáveis e com energia para a sua jornada diária.