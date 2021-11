Sicredi União PR/SP recebe prêmio Top Valor e é a cooperativa de crédito mais lembrada entre os londrinenses

A Sicredi União PR/SP recebeu o prêmio Top de Marcas Londrina na categoria Serviços como Instituição Financeira Cooperativa mais lembrada entre os londrinenses e também levou para casa o troféu Top Valor 2021. Esta última premiação evidencia que o compromisso da Sicredi União PR/SP em ser relevante para o desenvolvimento econômico e social da comunidade onde a cooperativa de crédito está inserida e todas as iniciativas de inovação e aproximação com seu público são percebidas pela sociedade.

No Top Valor, sete jurados especialistas em marketing, publicidade e propaganda de Londrina responderam as seguintes perguntas para eleger as campeãs: dentre as marcas mais lembradas em todos os segmentos do Top de Marcas 2021, quais são aquelas que mais geram valor à sociedade?; Quais são transparentes ao entregar a experiência prometida e se esforçam para facilitar a vida dos consumidores?; Quais são as empresas que melhor comunicam valores e propósitos e que, de fato, ajudam a transformar a sociedade onde estão inseridas?

Na opinião dos jurados, foram pontos fortes na avaliação as iniciativas inovadoras na oferta de serviços e de aproximação com o público adotados pela cooperativa. Entre essas iniciativas, os jurados citaram o Espaço CoopConecta, localizado na avenida Ayrton Senna, em Londrina, e também a campanha Eu Coopero com a Economia Local, desenvolvido durante a pandemia com objetivo de incentivar e fortalecer a realização de negócios na própria comunidade.

A Sicredi União PR/SP também recebeu o Top de Marcas na categoria Top Serviços como Instituição Financeira Cooperativa mais lembrada pelos londrinenses. Mesmo durante a pandemia, o propósito da cooperativa de estar próximo de seus associados, mantendo a tradição de num relacionamento personalizado, continuou fazendo a diferença. “Agimos e continuamos presentes na vida e negócios de nossos associados, colaboradores e associados. Conseguimos reagir rapidamente e manter nosso foco”, comenta Carla Sonoda, gerente de Desenvolvimento Regional da cooperativa.

Ela cita que a equipe realizou muitas ações e conseguiu mostrar os diferenciais do cooperativismo de crédito e o quanto a cooperativa se importa e se preocupa com a saúde dos negócios dos associados e com o desenvolvimento das regiões onde está presente. “Costumamos dizer que serviços de instituições financeiras são muito semelhantes. O que nos diferencia é justamente estar lado a lado dos associados, independentemente do tamanho e da movimentação de cada um. A Sicredi União PR/SP é única instituição financeira em várias localidades. Aqui próximo a Londrina, por exemplo, só nós estamos em Guaravera. E isso porque temos uma visão que não está atrelada ao lucro apenas. Claro que precisamos ser sustentáveis, até mesmo para preservar os associados, mas temos como princípio também atender e ajudar no desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Acredito que isso ficou mais claro para todos nesse período de pandemia”, menciona.