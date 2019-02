Transporte Escolar de Bela Vista do Paraíso tem sua frota renovada

Bela Vista do Paraíso renovou seus ônibus escolares que são utilizados para o transporte escolar do nosso município.

Os veículos foram adquiridos pelo programa Caminho da Escola do governo federal em parceria com a administração. O prefeito Edson Vieira Brene, que não tem medido esforços para a qualidade e segurança dos alunos. A vinda desses ônibus também tem o empenho do Departamento Municipal de Educação.

Neste mandato foram três ônibus adquiridos pelo programa. O objetivo da prefeitura Municipal e Departamento de Educação é de renovar toda a frota do transporte escolar até o final de 2020.