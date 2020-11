Alvorada do Sul terá prolongamento da avenida

Em breve será iniciada a pavimentação da Avenida das Capivaras no Loteamento Itapui. A obra contemplará meio fio, galeria de águas pluviais e pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), também conhecido como “asfalto de rodovia”.

O trecho a ser pavimentado fará a ligação com a Avenida José Alves de Lima e foi possível através de uma emenda parlamentar do Deputado Federal Pedro Lupion. A rua também é popularmente conhecida como “Nego Moura” e possui mais de 7.000 m2 de área total.

Com a pavimentação, a Prefeitura pretende levar qualidade de vida e valorização a uma importante área da cidade, onde estão localizados dezenas de imóveis e chácaras de lazer. Segundo o setor de engenharia da Prefeitura, “a pavimentação traduz em benefícios o pagamento de impostos dos proprietários daquela região. Pretendemos transformar aquela região em mais um loteamento de lazer com alta qualidade de infraestrutura, valorizando os imóveis e levando conforto e tranquilidade aos proprietários e usuários dos loteamentos que serão beneficiados”, afirmaram.

Pavimentação: Nego Moura – Avenida das Capivaras do Loteamento Itapuí.

Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

Área 7007,47 m2

Previsão de término: 13/09/2021

Contemplará: meio fio, galeria, e pavimentação dela até ligação com a extensão da avenida.

Emenda do Deputado Federal Pedro Lupion.