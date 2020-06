Basquete é aposta de Bela Vista no esporte

O basquete masculino de Bela Vista do Paraíso, nas categorias adulto e juvenil é a grande aposta do município no esporte regional. As equipes estavam treinando normalmente até o aparecimento da pandemia. Embora as aulas estejam suspensas, o Secretário de Esportes, o popular Delei acredita no retorno em breve.

Segundo ele, “esse projeto visa a formação de equipes para representarem Bela Vista em campeonatos, torneios e competições a nível regional e estadual. Procuramos incentivar os jovens e adultos para a prática esportiva saudável, tirando as pessoas da ociosidade. O Prefeito Edson Vieira Brene tem dado total apoio a prática esportiva e aos esportes considerados de grande importância e relevantes no mundo esportivo, como basquete, vôlei, entre outros, estão sendo estruturados e mantidos. Em breve voltaremos à ativa”, disse confiante.

Os treinamentos acontecem no Ginásio de Esportes Formiguinha e futuramente também serão realizados na Quadra do Jardim Primavera, assim que for inaugurada. Porém, as matrículas estão abertas e os interessados podem procurar a Divisão de Esportes (Prof. Delei) ou os professores Willian e Wellington, que fazem parte da equipe de esportes.